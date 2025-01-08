Развеяли миф о стариках: высокое давление не повреждает мозг пожилых людей, заявили ученые

Проблемы с давлением зачастую имеют большое влияние на самые различные участки нашего организма. Однако недавно ученые выяснили, что у людей возрастом 90 лет и старше его влияние на мозг отличается от привычной нам картины повреждений.

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Недавнее исследование, проведенное Калифорнийским университетом в Ирвайне, выявило новые нюансы, касающиеся факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и здоровья мозга у людей в возрасте 90 лет и старше. Долгое время учеными считалось, что высокое давление может серьезно повреждать мозг у людей из этой категории, однако новая научная работа представила другой взгляд на это утверждение, пишет University of California Irvine.

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Опубликованное в журнале Alzheimer's & Dementia: Journal of the Alzheimer's Association, исследование опровергло давние представления исследователей о связи высокого давления и диабета с повреждением сосудов головного мозга у пожилых людей. Хотя эти заболевания, как известно, способствуют снижению когнитивных способностей у более молодых групп населения, научная работа не выявила значительной корреляции между этими факторами и сосудистыми повреждениями мозга у людей в возрасте 90+.

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Доктор Рави Раджмохан, клинический инструктор неврологии в Калифорнийском университете в Ирвайне и ведущий автор исследования, подчеркнул сложность взаимосвязи между здоровьем сосудов и старением мозга. Он отметил: "На протяжении десятилетий мы знали, что такие факторы, как высокое давление и диабет, могут повреждать кровеносные сосуды в мозге, повышая риск снижения когнитивных способностей и слабоумия. Однако наше исследование показало, что с возрастом эти закономерности могут меняться".

В ходе исследования, являющегося частью исследования 90+ Национального института по проблемам старения, учеными были проанализированы данные 267 участников. Учитывая такие переменные, как возраст, пол и образование, исследователи определили, что традиционные факторы риска, такие как высокое давление и диабет, все же не соответствовали наличию изменений в мозге в этой возрастной группе. Это говорит о потенциальном изменении понимания того, как эти состояния влияют на здоровье мозга у пожилых людей, что в свою очередь может изменить подходы к лечению этой группы.

Исследование также показало, что некоторые лекарственные препараты могут оказывать защитное действие против повреждения мозга. Мочегонные препараты были связаны со снижением риска развития атеросклероза, а бета-блокаторы и сосудорасширяющие средства снижали вероятность развития церебральной амилоидной ангиопатии — состояния, связанного с накоплением белка в кровеносных сосудах мозга. Доктор Раджмохан предположил, что эти результаты могут быть следствием эффективного лечения или предвзятого отношения к ошибке выжившего, когда люди с тяжелыми или не поддающимися лечению факторами риска не достигают столь преклонного возраста.

Последствия этого исследования очень глубоки и потенциально могут проложить путь к более персонализированным подходам к управлению сердечно-сосудистым здоровьем и его влиянием на мозг у пожилых людей. Доктор Раджмохан подчеркнул необходимость дальнейших исследований, особенно в отношении потенциальной прямой пользы препаратов, снижающих артериальное давление, для уменьшения повреждения сосудов головного мозга и риска развития деменции.

Деменция же остается основной причиной инвалидности и зависимости среди пожилых людей, но достижения в области медицинских вмешательств и ее сопровождения значительно увеличили продолжительность и качество жизни больных.

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Также Фокус писал о том, что разговоры по телефону повышают давление. Как показывает новое исследование, чем больше люди общаются по телефону, тем выше риск появления у них высокого кровяного давления.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.