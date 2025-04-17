Пенсии получили еще не все: что важно знать про апрельские выплаты

Некоторые пенсионеры в Украине до сих пор ждут апрельских выплат, которые для многих являются главным источником дохода в условиях текущих экономических трудностей. Пожилые граждане, проработавшие долгие годы на благо страны, особенно тщательно отслеживают, когда средства поступят в этом месяце.

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Об этом сообщила пресс-служба ПФУ,

Согласно официальной информации Пенсионного фонда Украины, процесс финансирования апрельских выплат активно продолжается. На 15 апреля уже было профинансировано 39,1 миллиарда гривен. Из этой суммы 7,2 миллиарда гривен были направлены через АО "Укрпочта", а 31,9 миллиарда гривен — через уполномоченные банки.

Помимо пенсионных выплат, также активно финансируются жилищные субсидии и льготы, на которые выделено 5888,4 миллиона гривен. Эта поддержка особенно важна для пенсионеров с ограниченным доходом, помогая им справляться с увеличивающимися коммунальными расходами.

Кроме того, продолжается финансирование страховых выплат на общую сумму 2313,0 миллиона гривен. Из этой суммы 1065,6 миллиона гривен направлены на оплату больничных листов, что особенно актуально в весенний период, когда обостряются сезонные заболевания.

Следует отметить высокую активность работы Пенсионного фонда Украины – только в апреле сотрудники фонда предоставили 547,3 тысячи различных услуг гражданам, обратившимся в органы ПФУ.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Украине есть несколько категорий пенсионеров, которые имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также на бесплатное приобретение горючего для печей и газа.

Также сообщалось, что украинцы, которые выходят на пенсию, должны в течение 3 месяцев оформить необходимые документы и подать их в Пенсионный фонд, иначе могут потерять выплаты за месяцы — они просто "сгорят".