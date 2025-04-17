Пенсії отримали ще не всі: що важливо знати про квітневі виплати

Деякі пенсіонери в Україні досі чекають квітневих виплат, які для багатьох є головним джерелом доходу в умовах поточних економічних труднощів. Літні громадяни, які пропрацювали довгі роки на благо країни, особливо ретельно відстежують, коли кошти надійдуть цього місяця.

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Про це повідомила пресслужба ПФУ,

Згідно з офіційною інформацією Пенсійного фонду України, процес фінансування квітневих виплат активно триває. На 15 квітня вже було профінансовано 39,1 мільярда гривень. Із цієї суми 7,2 мільярда гривень було спрямовано через АТ "Укрпошта", а 31,9 мільярда гривень — через уповноважені банки.

Крім пенсійних виплат, також активно фінансуються житлові субсидії та пільги, на які виділено 5888,4 мільйона гривень. Ця підтримка особливо важлива для пенсіонерів з обмеженим доходом, допомагаючи їм справлятися зі зростаючими комунальними витратами.

Крім того, триває фінансування страхових виплат на загальну суму 2313,0 мільйона гривень. Із цієї суми 1065,6 мільйона гривень спрямовано на оплату лікарняних листів, що особливо актуально у весняний період, коли загострюються сезонні захворювання.

Слід відзначити високу активність роботи Пенсійного фонду України — тільки у квітні співробітники фонду надали 547,3 тисячі різноманітних послуг громадянам, які звернулися до органів ПФУ.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Україні є кілька категорій пенсіонерів, які мають право на повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також на безоплатне придбання пального для печей і газу.

Також повідомлялося, що українці, які виходять на пенсію, мають протягом 3 місяців оформити необхідні документи і подати їх до Пенсійного фонду, інакше можуть втратити виплати за місяці — вони просто "згорять".