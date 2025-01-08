Підтримка здоров'я для хворих на рак: учені розповіли про користь спорту в разі онкології

Рак є небезпечним захворюванням, здатним вражати більшу частину організму безпосередньо або опосередковано. Однак учені з'ясували, що фізичні навантаження можуть зміцнити ключові ділянки організму, знизивши шанс смерті від хвороби на певних стадіях.

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Нещодавнє дослідження вчених виявило сильний вплив фізичної активності на людей з першою стадією раку. Дослідники оцінювали рівень активності до діагностики у 28 248 осіб із діагнозом "рак на ранній стадії" і з'ясували, що фізичні навантаження демонстрували видимий ефект на їхнє самопочуття, що не варто ігнорувати під час розробки нових методів лікування хвороби, пише HealthDay.

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Результати дослідження, опублікованого в журналі British Journal of Sports Medicine і проведеного Нтокозо Мабена та його колегами з Discovery Vitality в Сандтоні, ПАР, свідчать про те, що регулярна фізична активність значно знижує ризики, пов'язані з прогресуванням раку і смертністю. Аналіз виявив чіткий зв'язок між фізичною активністю і поліпшенням результатів.

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У людей, які займаються фізичною активністю щонайменше 60 хвилин на тиждень, ризик розвитку раку або смерті знизився на 27% порівняно з тими, хто був повністю неактивний. Аналогічно, ризик смертності від усіх причин у цій групі знизився на 47%. Навіть легка фізична активність, яка визначається як менше 60 хвилин на тиждень, показала відчутну користь, знизивши ризик прогресування раку і смерті на 16% і 33% відповідно.

Автори дослідження наголошують на важливості включення фізичної активності до рекомендацій з охорони здоров'я не тільки як профілактичного заходу, а й як терапевтичної стратегії для тих, кому вже поставлено діагноз. "Рекомендації з охорони здоров'я повинні заохочувати людей займатися фізичною активністю не тільки для профілактики раку, а й для зниження ризику його прогресування", — заявили вчені. Вони також закликають медичних працівників активно заохочувати онкологічних пацієнтів до підтримання фізичної активності в межах їхніх особистих обмежень.

Ці результати узгоджуються з ширшими науковими роботами, що пов'язують фізичну активність зі зниженням ризику розвитку різних хронічних захворювань, включно із серцево-судинними проблемами та діабетом. Відомо, що фізична активність також сприяє зміцненню психічного здоров'я, підтримуючи когнітивні функції та зменшуючи симптоми депресії та тривоги.

Структуровані вправи можуть стати неоціненним доповненням до планів лікування раку, вважають автори. Це узгоджується з даними таких організацій, як Американське онкологічне товариство, яке вже давно пропагує фізичні вправи як засіб підвищення загальної виживаності серед онкологічних хворих.

Раніше Фокус писав про те, що популярні вітамінні добавки можуть провокувати розвиток раку. Нове дослідження проливає світло на зворотний бік прийому вітамінних добавок, окремо наголошуючи на смертельній небезпеці для людей, які хворіють на рак.

Також Фокус писав про те, що звичайний алкотестер здатний виявити рак. Новий ворог захворювання — це не черговий препарат, а те, що вже давно стало буденною перевіркою для нетверезих водіїв.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.