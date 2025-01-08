"Я вирублю тебе і заберу всі пояси": відомий боксер-важковаговик кинув виклик Усику

Боксер із Конго Мартін Баколе стверджує, що він єдиний може "завдати Усику проблем" і відправити українського чемпіона в нокаут. За свою професійну кар'єру він переміг у 21 з 22 боїв.

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Конголезький боксер надважкої вагової категорії Мартін Баколе заявив, що може нокаутувати українського боксера Олександра Усика, який після перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі зберіг титул чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO та закріпив свій статус легенди. Баколе кинув Усику виклик в інтерв'ю британському каналу iFL TV.

Мартін Баколе заявив, що може побити Олександра Усика. На відео з 7:10.

Репортер спитав у спортсмена, що він думає про те, що його називають єдиним боксером, який міг би перемогти Олександра Усика.

"Люди, які розуміються на боксі, знають, що єдиний, хто задасть Усику проблем зараз, і не тільки задасть проблем, а нокаутує й виграє проти нього бій — це Мартін Баколе. Про це я говорив усі 5 років", — відповів боксер-важковик.

За його словами, із цим твердженням погодився менеджер українського чемпіона, який бачив спаринг Баколе з Усиком.

"Людиною, яка підтвердила це, був менеджер Усика. Він сказав, що я чемпіон завтрашнього дня. Він сам може підтвердити", — сказав боксер.

Баколе має намір виграти титул чемпіона світу цього року та утримувати пояс кілька років.

"Я йду за вами, хлопці! Я знаю, що люди хочуть побачити великий бій. Люди хочуть побачити мене, Мартіна Баколе, в рингу, тому що знають історію спарингу. Я виграю всі пояси та буду тримати їх 5-10 років. І я завершу кар'єру з поясом", — заявив конголезець.

Боксер стверджує, що легко зможе відправити Олександра Усика в нокаут.

"Усик, якщо ти дивишся це відео, — я тебе нокаутую, заберу всі пояси та буду з ними 5 років! Я тебе вирублю!", — звернувся Баколе до українця.

Мартін Баколе станом на 31 грудня 2024 року займав 2 місце серед кращих боксерів надважкої категорії світу в рейтингу Світової боксерської асоціації (World Boxing Association). Він переміг у 21 з 22 боїв, 16 із них — нокаутом.

Нагадаємо, 6 січня Всесвітня боксерська рада (World Boxing Council) оголосила Олександра Усика кращим боксером 2024 року. Перемогу українця над британцем Тайсоном Ф'юрі 18 травня організація назвала "історичним подвигом".

Також 6 січня британський боксер, чинний чемпіон світу у надважкій вазі за версією IBF Данієль Дюбуа сказав, що готовий до зустрічі з легендою боксу Володимиром Кличком на рингу, якщо не буде реваншу з Олександром Усиком.