"Я вырублю тебя и заберу все пояса": известный боксер-тяжеловес бросил вызов Усику

Боксер из Конго Мартин Баколе утверждает, что он единственный может "принести Усику проблемы" и отправить украинского чемпиона в нокаут. За свою профессиональную карьеру он победил в 21 из 22 боев.

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Конголезский боксер супертяжелой весовой категории Мартин Баколе заявил, что может нокаутировать украинского боксера Александра Усика, который после победы над британцем Тайсоном Фьюри сохранил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO и закрепил свой статус легенды. Баколе бросил Усику вызов в интервью британскому каналу iFL TV.

Мартин Баколе заявил, что может побить Александра Усика. На видео с 7:10.

Репортер спросил у спортсмена, что он думает о том, что его называют единственным боксером, который мог бы победить Александра Усика.

"Люди, которые разбираются в боксе, знают, что единственный, кто задаст Усику проблем сейчас, и не только задаст проблем, а нокаутирует и выиграет против него бой — это Мартин Баколе. Об этом я говорил все 5 лет", — ответил боксер-тяжеловес.

По его словам, с этим утверждением согласился менеджер украинского чемпиона, который видел спарринг Баколе с Усиком.

"Человеком, который подтвердил это, был менеджер Усика. Он сказал, что я чемпион завтрашнего дня. Он сам может подтвердить", — сказал боксер.

Баколе намерен выиграть титул чемпиона мира в этом году и удерживать пояс несколько лет.

"Я иду за вами, ребята! Я знаю, что люди хотят увидеть большой бой. Люди хотят увидеть меня, Мартина Баколе, в ринге, потому что знают историю спарринга. Я выиграю все пояса и буду держать их 5-10 лет. И я завершу карьеру с поясом", — заявил конголезец.

Боксер утверждает, что легко сможет отправить Александра Усика в нокаут.

"Усик, если ты смотришь это видео, — я тебя нокаутирую, заберу все пояса и буду с ними 5 лет! Я тебя вырублю!", — обратился Баколе к украинцу.

Мартин Баколе по состоянию на 31 декабря 2024 года занимал 2 место среди лучших боксеров супертяжелой категории мира в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (World Boxing Association). Он победил в 21 из 22 боев, 16 из них — нокаутом.

Напомним, 6 января Всемирный боксерский совет (World Boxing Council) объявил Александра Усика лучшим боксером 2024 года. Победу украинца над британцем Тайсоном Фьюри 18 мая организация назвала "историческим подвигом".

Также 6 января британский боксер, действующий чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа сказал, что готов к встрече с легендой бокса Владимиром Кличко на ринге, если не будет реванша с Александром Усиком.