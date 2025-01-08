Фатальний удар: учені з'ясували, що травма голови може активувати сплячі в нас віруси

Травми голови несуть у собі цілу низку небезпек для нашого здоров'я, починаючи з когнітивних порушень. Однак нещодавно вчені з'ясували, що вони здатні буквально пробудити сплячі в наших генах хвороби.

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Повторні травми голови, включаючи легкі струси мозку, вже давно пов'язані вченими з підвищеним ризиком розвитку хвороби Альцгеймера. Нове дослідження розкрило потенційний механізм цього зв'язку, припускаючи, що такі травми можуть реактивувати сплячі віруси, такі як вірус простого герпесу типу 1 (HSV-1), у мозку, пише University of Oxford.

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У дослідженні, опублікованому в журналі Science Signaling, вчені використовували складну 3D біоінженерну модель тканин людського мозку для імітації наслідків легкої повторюваної травми органу. Коли тканини піддавалися імітаційному впливу, дрімаючий HSV-1 знову пробуджувався, що призводило до каскаду небезпечних подій.

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Наукова робота показала, що ця вірусна активація стимулює запалення, накопичення бета-амілоїдних бляшок і утворення токсичних білків тау — відмінні риси патології хвороби Альцгеймера. Ці дані зміцнюють теорію про те, що інфекції та фізичні травми мозку разом можуть посилювати ризик розвитку захворювання.

Професорка Рут Іцхакі, провідна фігура в цій царині з більш ніж тридцятирічним стажем і авторка дослідження, наголосила на важливості розуміння цих механізмів. Вона пояснила, що дрімаючі віруси, реактивовані травмою голови, можуть з легкістю спричинити запалення і пошкодження нейронів, які спостерігаються при деменції.

Її наукова робота почалася в Манчестерському університеті, де її команда вперше виявила ДНК HSV-1 у значній частині старіючого людського мозку, що свідчило про постійну присутність вірусу. Незабаром дослідники виявили, що блокування запальної молекули інтерлейкіну-1 бета значно знижує шкідливі наслідки спричиненої травмою вірусної реактивації в їхніх моделях.

Це відкриття дало їм змогу висловити надію на те, що лікування, спрямоване на боротьбу із запаленням, пом'якшить прогресування нейродегенерації в людей, які входять у групу ризику, наприклад, у тих, у кого в анамнезі є повторні травми голови. Ще більше ускладнюючи проблему і масштабність ризику розвитку хвороби Альцгеймера, попередні дослідження вказували на роль інших вірусів, таких як вірус вітряної віспи (VZV), в аналогічних процесах. Такі результати ще раз підкреслюють багатофакторну природу хвороби Альцгеймера, де генетика, інфекції та фактори навколишнього середовища, такі як травми, взаємодіють, впливаючи на розвиток захворювання.

Це дослідження — крок до більш персоналізованих втручань, що потенційно включають противірусну терапію і протизапальне лікування для людей з підвищеним ризиком розвитку деменції, вважають автори. Профілактика травм голови залишається вкрай важливою, особливо для спортсменів, військовослужбовців та інших людей, які працюють у травмонебезпечних сферах.

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