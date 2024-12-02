Дві проблеми, що знищують мозок: хвороба Альцгеймера виявилася особливо небезпечною для деяких чоловіків

Непереможена хвороба Альцгеймера, що уражає мільйони людей у всьому світі, розкрилася вченим із нового боку. Вони з'ясували, що для деяких людей поступове пошкодження мозку — далеко не межа всіх бід.

Нещодавнє дослідження виявило, що ожиріння і серцево-судинні ризики сприяють старінню мозку, причому з помітними відмінностями між чоловіками та жінками. Дослідження, в якому взяли участь 34 425 осіб із Біобанку Великої Британії, показало, що у чоловіків у віці від 55 до 64 років спостерігається більш значна втрата об'єму мозку порівняно з жінками, що має найважливіше значення для профілактики хвороби Альцгеймера, пише News Medical.

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Хворобу Альцгеймера, на яку страждають близько 50 мільйонів людей в усьому світі, часто пов'язують із нейрозапаленням, інсулінорезистентністю та окислювальним стресом, який поглиблюється серцево-судинними ускладненнями. Вони призводять до вивільнення прозапальних молекул, таких як цитокіни і лептин, які проникають у мозок, потенційно прискорюючи нейродегенеративні процеси. У чоловіків втрата об'єму мозку була більш виражена в ділянках, пов'язаних із когнітивними функціями, у той час як у жінок спостерігалася дзвоноподібна картина, причому найбільш істотний вплив відбувався на пізніх етапах життя (65-74 роки).

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У дослідженні, опублікованому в журналі The Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, також вивчали, як гормональні відмінності сприяють цим ризикам. Естроген, відомий своїми нейропротекторними властивостями, різко знижується у жінок після менопаузи, тоді як у чоловіків спостерігається більш поступове зниження тестостерону. Ця гормональна нерівність може пояснити більш пізнє, але значне зменшення об'єму мозку в жінок порівняно з чоловіками, вважають автори.

Крім того, генотип APOE, генетичний маркер, пов'язаний із хворобою Альцгеймера, не мав істотного впливу на наслідки ожиріння і серцево-судинних ризиків для здоров'я мозку, однаково впливаючи на носіїв і неносіїв APOE ε4. Воксельна морфометрія, використана в дослідженні, дала змогу точно визначити найдрібніші зміни в об'ємі мозку. Отримані результати дали змогу вченим запропонувати стратегії раннього втручання, орієнтовані на профілі ризику, що залежать від статі. Наприклад, усунення серцево-судинних ризиків, таких як гіпертонія та ожиріння, у чоловіків середнього віку може зменшити нейродегенерацію, вважають вони.

І навпаки, у жінок, щоб затримати старіння мозку, можна було б підібрати заходи відповідно до менопаузальних гормональних змін. Ліки, традиційно використовувані для лікування ожиріння і діабету, такі як агоністи рецепторів глюкагоноподібного пептиду-1 (GLP-1), можуть мати потенціал для уповільнення прогресування хвороби Альцгеймера, однак для цього потрібні нові дослідження, заявили автори.

Методи лікування метаболічного синдрому, що з'являються, можуть бути новим рубежем у профілактиці деменції, особливо за рахунок усунення пов'язаних зі способом життя серцево-судинних ускладнень, які значною мірою піддаються регулюванню. Вчені наголосили на важливості персоналізованих профілактичних стратегій, що враховують вік, стать і генетичну схильність, у боротьбі з нейродегенеративними захворюваннями. З огляду на всебільшу поширеність хвороби Альцгеймера та обмежену ефективність наявних методів лікування, проактивний підхід до управління ожирінням і серцево-судинним здоров'ям пропонує перспективний шлях уперед.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.