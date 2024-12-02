Две проблемы, уничтожающие мозг: болезнь Альцгеймера оказалась особо опасной для некоторых мужчин

Непобежденная и охватывающая миллионы людей во всем мире, болезнь Альцгеймера раскрылась ученым с новой стороны. Они выяснили, что для некоторых людей постепенное повреждение мозга — далеко не предел всех бед.

Недавнее исследование выявило, что ожирение и сердечно-сосудистые риски способствуют старению мозга, причем с заметными различиями между мужчинами и женщинами. Исследование, в котором приняли участие 34 425 человек из Биобанка Великобритании, показало, что у мужчин в возрасте от 55 до 64 лет наблюдается более значительная потеря объема мозга по сравнению с женщинами, что имеет важнейшее значение для профилактики болезни Альцгеймера, пишет News Medical.

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Болезнь Альцгеймера, которой страдают около 50 миллионов человек во всем мире, часто связывают с нейровоспалением, инсулинорезистентностью и окислительным стрессом, усугубляемым сердечно-сосудистыми осложнениями. Они приводят к высвобождению провоспалительных молекул, таких как цитокины и лептин, которые проникают в мозг, потенциально ускоряя нейродегенеративные процессы. У мужчин потеря объема мозга была более выражена в областях, связанных с когнитивными функциями, в то время как у женщин наблюдалась колоколообразная картина, причем наиболее существенное воздействие происходило на поздних этапах жизни (65-74 года).

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В исследовании, опубликованном в журнале The Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, также изучалось, как гормональные различия способствуют этим рискам. Эстроген, известный своими нейропротекторными свойствами, резко снижается у женщин после менопаузы, в то время как у мужчин наблюдается более постепенное снижение тестостерона. Это гормональное неравенство может объяснить более позднее, но значительное уменьшение объема мозга у женщин по сравнению с мужчинами, считают авторы.

Кроме того, генотип APOE, генетический маркер, связанный с болезнью Альцгеймера, не оказал существенного влияния на влияние ожирения и сердечно-сосудистых рисков на здоровье мозга, одинаково влияя на носителей и неносителей APOE ε4. Воксельная морфометрия, использованная в исследовании, позволила точно определить мельчайшие изменения в объеме мозга. Полученные результаты позволили ученым предложить стратегии раннего вмешательства, ориентированные на профили риска, зависящие от пола. Например, устранение сердечно-сосудистых рисков, таких как гипертония и ожирение, у мужчин среднего возраста может уменьшить нейродегенерацию, считают они.

И наоборот, у женщин, чтобы задержать старение мозга, можно было бы подобрать меры в соответствии с менопаузальными гормональными изменениями. Лекарства, традиционно используемые для лечения ожирения и диабета, такие как агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1), могут иметь потенциал для замедления прогрессирования болезни Альцгеймера, однако для этого требуются новые исследования, заявили авторы.

Появляющиеся методы лечения метаболического синдрома могут представлять собой новый рубеж в профилактике деменции, особенно за счет устранения связанных с образом жизни сердечно-сосудистых осложнений, которые в значительной степени поддаются регулировке. Ученые отметили важность персонализированных профилактических стратегий, учитывающих возраст, пол и генетическую предрасположенность, в борьбе с нейродегенеративными заболеваниями. Учитывая растущую распространенность болезни Альцгеймера и ограниченную эффективность существующих методов лечения, проактивный подход к управлению ожирением и сердечно-сосудистым здоровьем предлагает многообещающий путь вперед.

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Также Фокус писал о том, как ожирение необратимо изменяет работу мозга. Ожирение изменяет сенсоры мозга, отвечающие за удовлетворение от еды, вызывая, возможно, постоянное состояние "вечного голода", свидетельствует новое исследование.

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