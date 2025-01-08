Захищає серце від смерті: вчені з'ясували, коли пити каву найкорисніше

Кава вже давно зарекомендувала себе як напій, що має цілу низку позитивних якостей. Однак нещодавно вчені з'ясували, в які години можна вивести її користь на новий рівень, а коли її вживання не має жодного ефекту.

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Нещодавнє дослідження вчених виявило зв'язок між звичкою вживати каву в певний час і загальним станом здоров'я. Вчені з'ясували, що період її вживання має важливе значення і деякі години підвищують її користь у рази, ніж якби ми пили її протягом усього дня, пише European Society of Cardiology.

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У дослідженні, опублікованому в журналі European Heart Journal і проведеному під керівництвом доктора Лу Ци з Тулейнського університету, вивчали, як час вживання кави впливає на серцево-судинне здоров'я і смертність. Проаналізувавши дані 40 725 учасників Національного обстеження здоров'я та харчування США (NHANES), науковці зазначили, що в людей, які пили каву переважно вранці, ризик серцево-судинних захворювань і смертності від усіх причин був значно нижчим, порівняно з тими, хто пив каву впродовж дня або повністю утримувався від неї.

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Дослідження розділило учасників на тих, хто п'є каву вранці, тих, хто п'є каву протягом усього дня, і тих, хто не п'є кави, і показало, що у тих, хто п'є каву вранці, на 16% знижується ризик смертності від усіх причин і на 31% — ризик смерті від серцево-судинних захворювань. Ці переваги були характерні для помірних і частих споживачів ранкової кави, тоді як у любителів (одна чашка або менше) ризик знижувався лише незначно.

Любителі ж пити каву протягом усього дня не показали статистично значущого зниження цих ризиків порівняно з тими, хто не п'є кави. Доктор Ці наголосив на новизні отриманих результатів, заявивши: "Це перше дослідження, в якому вивчали часові характеристики споживання кави та показники здоров'я". Він припустив, що ранкове вживання кави краще узгоджується з циркадними ритмами, що зводить до мінімуму порушення сну і гормонального балансу, спричинені вживанням кофеїну наприкінці дня.

Порушення рівня мелатоніну і циркадних ритмів, пов'язане із запаленням і підвищенням кров'яного тиску, може пояснити відсутність позитивного ефекту в тих, хто п'є каву протягом дня, вважають автори. Результати дослідження були підкріплені редакційною статтею професора Томаса Ф. Люшера з Королівської лікарні Бромптона і Гарефілда, який наголосив на фізіологічному обґрунтуванні спостережуваних ефектів. Він зазначив, що ранкове вживання кави збігається з природним піком активності симпатичної нервової системи, що потенційно посилює користь для здоров'я і дає змогу уникнути порушень сну, характерних для тих, хто вживає каву впродовж усього дня.

Крім безпосередніх висновків, це дослідження також чудово ілюструє ширші наслідки вживання кави для дієтичних рекомендацій. Час, який часто не беруть до уваги в рекомендаціях із харчування, може мати вирішальне значення для зміцнення здоров'я, заявили автори. Як зазначив доктор Ці, майбутні дослідження і клінічні випробування необхідні для підтвердження цих результатів у різних групах населення і для вивчення практичного застосування таких стратегій в охороні здоров'я.

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