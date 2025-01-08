Защищает сердце от смерти: ученые выяснили, когда пить кофе полезнее всего

Кофе уже давно зарекомендовал себя в качестве напитка, обладающего целым рядом положительных качеств. Однако недавно ученые выяснили, в какие часы можно вывести его пользу на новый уровень, а когда его употребление не имеет никакого эффекта.

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Недавнее исследование ученых обнаружило связь между привычкой употреблять кофе в определенное время и общим состоянием здоровья. Ученые выяснили, что период его употребления имеет важное значение и некоторые часы повышают его пользу в разы, чем если бы мы пили его на протяжении всего дня, пишет European Society of Cardiology.

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В исследовании, опубликованном в журнале European Heart Journal и проведенном под руководством доктора Лу Ци из Тулейнского университета, изучалось, как время употребления кофе влияет на сердечно-сосудистое здоровье и смертность. Проанализировав данные 40 725 участников Национального обследования здоровья и питания США (NHANES), ученые отметили, что у людей, которые пили кофе преимущественно по утрам, риск сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от всех причин был значительно ниже по сравнению с теми, кто пил кофе в течение дня или полностью воздерживался от него.

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Исследование разделило участников на тех, кто пьет кофе по утрам, тех, кто пьет кофе в течение всего дня, и тех, кто не пьет кофе, и показало, что у тех, кто пьет кофе по утрам, на 16% снижается риск смертности от всех причин и на 31% — риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Эти преимущества были характерны для умеренных и частых потребителей утреннего кофе, в то время как у любителей (одна чашка или меньше) риск снижался лишь незначительно.

Любители же пить кофе в течение всего дня не показали статистически значимого снижения этих рисков по сравнению с теми, кто не пьет кофе. Доктор Ци подчеркнул новизну полученных результатов, заявив: "Это первое исследование, в котором изучались временные характеристики потребления кофе и показатели здоровья". Он предположил, что утреннее употребление кофе лучше согласуется с циркадными ритмами, что сводит к минимуму нарушения сна и гормонального баланса, вызванные употреблением кофеина в конце дня.

Нарушение уровня мелатонина и циркадных ритмов, связанное с воспалением и повышением кровяного давления, может объяснить отсутствие положительного эффекта у тех, кто пьет кофе в течение дня, считают авторы. Результаты исследования были подкреплены редакционной статьей профессора Томаса Ф. Люшера из Королевской больницы Бромптона и Харефилда, который отметил физиологическое обоснование наблюдаемых эффектов. Он отметил, что утреннее употребление кофе совпадает с естественным пиком активности симпатической нервной системы, что потенциально усиливает пользу для здоровья и позволяет избежать нарушений сна, характерных для тех, кто употребляет кофе в течение всего дня.

Помимо непосредственных выводов, данное исследование также отлично иллюстрирует более широкие последствия употребления кофе для диетических рекомендаций. Время, которое часто упускается из виду в рекомендациях по питанию, может иметь решающее значение для укрепления здоровья, заявили авторы. Как отметил доктор Ци, будущие исследования и клинические испытания необходимы для подтверждения этих результатов в различных группах населения и для изучения практического применения таких стратегий в здравоохранении.

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