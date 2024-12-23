Защита головы и шеи: популярные напитки оказались эффективным средством профилактики рака

Рак головы и шеи включает в себя целый ряд онкологических осложнений, которые представляют смертельно опасную угрозу для миллионов людей. Однако недавно ученые выяснили, что два популярнейших в мире напитка могут защитить наш организм от них.

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Новый метаанализ, проведенный учеными, выявил защитный эффект у кофе и чая против рака головы и шеи (РГШ). Напитки оказались важным союзником в профилактике этих опасных заболеваний, обладая уникальными свойствами, а их доступность и популярность может означать, что миллиарды людей на планете сами того не зная защищают свое здоровье ежедневно, пишет MedPage Today.

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В исследовании, проведенном под руководством кандидата наук Юань-Чин Эми Ли из Университета Юты и Онкологического института Хантсмана и опубликованном в журнале Cancer, было проанализировано 14 индивидуальных исследований типа "случай-контроль". В нем были включены 9 548 человек с диагнозом рак головы и шеи (случаи) и 15 783 здоровых человека без этого заболевания (контроль), чтобы сравнить факторы образа жизни, такие как потребление кофе и чая, и их потенциальную связь с риском развития рака.

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Регулярное употребление более четырех чашек кофе с кофеином в день привело к снижению общего риска развития РГШ на 17%, при этом риск развития рака полости рта снизился на 30%, а рака ротоглотки — на 22%. Три-четыре ежедневные чашки кофе коррелировали со снижением риска развития рака гипофарингеальной области на 41%. Потребление кофе без кофеина и чая в умеренных количествах также способствовало снижению риска развития рака, что говорит об общей потенциальной пользы этих напитков, заявили авторы.

В исследовании уникальным и точным образом были разобраны данные по конкретным подтипам рака, таким как рак гипофарингеальной и орофарингеальной области, чего не было в предыдущих работах из-за меньшего объема выборки. Употребление чая снижало риск развития рака гипофарингеальной области на 29%, но при этом употребление более одной чашки в день повышало риск развития рака гортани на 38%. Доктор Ли подчеркнула важность выявления противораковых эффектов как обычного кофе, так и кофе без кофеина, указав на биоактивные соединения, такие как полифенолы, которые могут препятствовать прогрессированию рака у миллионов людей, предпочитающих эти популярные напитки.

Ученые предупредили, что хотя такие анализы закладывают основу для понимания ассоциаций действия этих напитков и снижения риска развития онкологии, клинические испытания необходимы для их подтверждения. Мета-анализ является примером того, как большие объединенные наборы данных помогают смягчить несоответствия между небольшими исследованиями, предлагая более надежный научный и статистический фундамент для выявления подобных качеств.

Взаимосвязь между кофе, чаем и РГШ остается сложной, обусловленной различными биоактивными соединениями с антиоксидантными, противовоспалительными и противораковыми свойствами, что добавляет ряд факторов, которые стоит учитывать при вынесении однозначного вердикта об их пользе. Предыдущие же исследования консорциума INHANCE, опубликованные в журнале Cancer, Epidemiology, Biomarkers & Prevention предполагали некоторую связь между кофе с кофеином и некоторыми видами рака, но не обнаружили значимой связи с чаем. Последние полученные результаты требуют дальнейшего изучения, особенно в различных регионах мира, где распространенность РГШ неодинакова, а различные стили приготовления кофе и чая могут влиять на результаты такой профилактики, предупредили авторы.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.