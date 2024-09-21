Идеальная доза: ученые рассказали, сколько чашек кофе в день укрепляют сердце

Кофе является популярнейшим напитком во всем мире, в том числе из-за своих полезных свойств. Недавно ученые выяснили, сколько именно его стоит употреблять, чтобы защитить себя от риска развития целого ряда болезней.

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Недавнее исследование ученых показало, что умеренное потребление кофе, в частности около трех чашек в день, может принести значительную пользу здоровью. Хотя польза кофе уже не раз подтверждалась наукой, количество употребления его чашек в день остается горячим предметом споров среди некоторых людей. Новое исследование стремиться дать четкие ответы на этот вопрос, пишет HealthDay.

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Исследование, опубликованное в журнале Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, обнаружило, что употребление кофе в размере от 200 до 300 миллиграммов кофеина в день может снизить риск сердечных заболеваний, инсульта и диабета второго типа. Эти состояния, классифицируемые как кардиометаболические заболевания, связаны с различными факторами риска, такими как высокое давление, повышенный уровень холестерина и ожирение.

В исследовании, проведенном под руководством доктора Чаофу Ке, медицинского статистика из Медицинского колледжа Сучжоу Университета Сучжоу в Китае, были проанализированы данные более 500 000 человек в возрасте от 37 до 73 лет, которые приняли участие в исследовательском проекте UK Biobank. Из них 172 000 человек предоставили информацию о потреблении кофеина, а почти 188 000 поделились своими привычками в употреблении кофе или чая.

Исследователи обнаружили, что любой уровень потребления кофе или кофеина способствует снижению риска развития кардиометаболических заболеваний, причем наиболее значительные преимущества наблюдаются у тех, кто употребляет три чашки кофе в день. У тех, кто выпивает три чашки кофе в день, риск развития сердечно-сосудистых или метаболических заболеваний снижается на 48% по сравнению с теми, кто не употребляет его. Аналогичным образом, у людей, потреблявших от 200 до 300 миллиграммов кофеина в день, риск развития заболеваний сердца и обмена веществ был на 41% ниже, чем у тех, кто потреблял меньшее его количество или не потреблял его вовсе. Это соответствует более широкому медицинскому пониманию того, что кардиометаболические заболевания значительно повышают риск смертности, вплоть до семи раз, и приводят к другим осложнениям, включая инвалидность и психический стресс.

Полученные результаты заслуживают внимания, особенно учитывая широкую популярность кофе в мире. Доктор Ке подчеркнул, что его умеренное потребление может стать полезной диетической привычкой, особенно в свете его защитных эффектов на сердце и метаболизм. Тем не менее, авторы исследования не рекомендуют употреблять кофеин всем, признавая, что потребление кофе должно определяться индивидуальными особенностями здоровья.

Помимо этих выводов, влияние кофе на здоровье человека изучено уже достаточно широко. Например, предыдущие исследования, опубликованные Американской ассоциацией сердца, свидетельствуют о том, что умеренное потребление кофе может снизить риск развития сердечной недостаточности на 12%. Роль кофеина в повышении умственной активности и когнитивных функций также подтверждена документально, что дает еще больше оснований для включения его в здоровый образ жизни.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.