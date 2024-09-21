Ідеальна доза: вчені розповіли, скільки чашок кави на день зміцнюють серце

Кава є найпопулярнішим напоєм у всьому світі, зокрема через свої корисні властивості. Нещодавно вчені з'ясували, скільки саме її варто вживати, щоб захистити себе від ризику розвитку цілої низки хвороб.

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Нещодавнє дослідження вчених показало, що помірне споживання кави, зокрема близько трьох чашок на день, може принести значну користь здоров'ю. Хоча користь кави вже не раз підтверджувалася наукою, кількість вживання її чашок на день залишається гарячим предметом суперечок серед деяких людей. Нове дослідження прагне дати чіткі відповіді на це питання, пише HealthDay.

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Дослідження, опубліковане в журналі Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, виявило, що вживання кави в розмірі від 200 до 300 міліграмів кофеїну на день може знизити ризик серцевих захворювань, інсульту і діабету другого типу. Ці стани, що класифікуються як кардіометаболічні захворювання, пов'язані з різними факторами ризику, такими як високий тиск, підвищений рівень холестерину й ожиріння.

У дослідженні, проведеному під керівництвом доктора Чаофу Ке, медичного статистика з Медичного коледжу Сучжоу Університету Сучжоу в Китаї, проаналізували дані понад 500 000 осіб у віці від 37 до 73 років, які взяли участь у дослідницькому проєкті UK Biobank. З них 172 000 осіб надали інформацію про споживання кофеїну, а майже 188 000 поділилися своїми звичками у вживанні кави або чаю.

Дослідники виявили, що будь-який рівень споживання кави або кофеїну сприяє зниженню ризику розвитку кардіометаболічних захворювань, причому найбільш значні переваги спостерігаються у тих, хто вживає три чашки кави на день. У тих, хто випиває три чашки кави на день, ризик розвитку серцево-судинних або метаболічних захворювань знижується на 48% порівняно з тими, хто не вживає її. Аналогічним чином, у людей, які споживали від 200 до 300 міліграмів кофеїну на день, ризик розвитку захворювань серця та обміну речовин був на 41% нижчим, ніж у тих, хто споживав меншу його кількість або не споживав його зовсім. Це відповідає ширшому медичному розумінню того, що кардіометаболічні захворювання значно підвищують ризик смертності, аж до семи разів, і призводять до інших ускладнень, включно з інвалідністю та психічним стресом.

Отримані результати заслуговують на увагу, особливо з огляду на широку популярність кави у світі. Доктор Ке наголосив, що її помірне споживання може стати корисною дієтичною звичкою, особливо у світлі її захисних ефектів на серце і метаболізм. Проте автори дослідження не рекомендують вживати кофеїн усім, визнаючи, що споживання кави має визначатися індивідуальними особливостями здоров'я.

Крім цих висновків, вплив кави на здоров'я людини вивчено вже досить широко. Наприклад, попередні дослідження, опубліковані Американською асоціацією серця, свідчать про те, що помірне споживання кави може знизити ризик розвитку серцевої недостатності на 12%. Роль кофеїну в підвищенні розумової активності та когнітивних функцій також підтверджена документально, що дає ще більше підстав для включення її в здоровий спосіб життя.

Раніше Фокус писав про те, чи справді кава заряджає нас енергією вранці. Дослідники попереджають, що ми, можливо, бажаємо від цього напою більше, ніж він міг би нам дати.

Також Фокус писав про писав про користь перерви у вживанні кави. Дослідники розповіли, що може дати організму тимчасова пауза в прийомі кофеїну.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.