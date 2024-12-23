Захист голови та шиї: популярні напої виявилися ефективним засобом профілактики раку

Рак голови та шиї включає в себе цілу низку онкологічних ускладнень, які становлять смертельно небезпечну загрозу для мільйонів людей. Однак нещодавно вчені з'ясували, що два найпопулярніші у світі напої можуть захистити наш організм від них.

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Новий метааналіз, проведений вченими, виявив захисний ефект у кави і чаю проти раку голови і шиї (РГШ). Напої виявилися важливим союзником у профілактиці цих небезпечних захворювань, маючи унікальні властивості, а їхня доступність і популярність може означати, що мільярди людей на планеті самі того не знаючи захищають своє здоров'я щодня, пише MedPage Today.

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У дослідженні, проведеному під керівництвом кандидата наук Юань-Чін Емі Лі з Університету Юти та Онкологічного інституту Хантсмана й опублікованому в журналі Cancer, було проаналізовано 14 індивідуальних досліджень типу "випадок-контроль". У ньому було включено 9 548 осіб із діагнозом рак голови та шиї (випадки) і 15 783 здорові особи без цього захворювання (контроль), щоб порівняти фактори способу життя, як-от споживання кави та чаю, та їх потенційний зв'язок із ризиком розвитку раку.

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Регулярне вживання понад чотирьох чашок кави з кофеїном на день призвело до зниження загального ризику розвитку РГШ на 17%, при цьому ризик розвитку раку порожнини рота знизився на 30%, а раку ротоглотки — на 22%. Три-чотири щоденні чашки кави корелювали зі зниженням ризику розвитку раку гіпофарингеальної ділянки на 41%. Споживання кави без кофеїну та чаю в помірних кількостях також сприяло зниженню ризику розвитку раку, що говорить про загальну потенційну користь цих напоїв, заявили автори.

У дослідженні унікальним і точним чином були розібрані дані за конкретними підтипами раку, такими як рак гіпофарингеальної та орофарингеальної області, чого не було в попередніх роботах через менший обсяг вибірки. Вживання чаю знижувало ризик розвитку раку гіпофарингеальної ділянки на 29%, але водночас вживання більше однієї чашки на день підвищувало ризик розвитку раку гортані на 38%. Доктор Лі наголосила на важливості виявлення протиракових ефектів як звичайної кави, так і кави без кофеїну, вказавши на біоактивні сполуки, такі як поліфеноли, які можуть перешкоджати прогресуванню раку в мільйонів людей, які віддають перевагу цим популярним напоям.

Науковці попередили, що хоча такі аналізи закладають основу для розуміння асоціацій дії цих напоїв і зниження ризику розвитку онкології, клінічні випробування необхідні для їх підтвердження. Метааналіз є прикладом того, як великі об'єднані набори даних допомагають пом'якшити невідповідності між невеликими дослідженнями, пропонуючи більш надійний науковий і статистичний фундамент для виявлення подібних якостей.

Взаємозв'язок між кавою, чаєм та РГШ залишається складним, зумовленим різними біоактивними сполуками з антиоксидантними, протизапальними та протираковими властивостями, що додає низку чинників, які варто враховувати при винесенні однозначного вердикту щодо їхньої користі. Попередні ж дослідження консорціуму INHANCE, опубліковані в журналі Cancer, Epidemiology, Biomarkers & Prevention, припускали деякий зв'язок між кавою з кофеїном та деякими видами раку, але не виявили значущого зв'язку з чаєм. Останні отримані результати потребують подальшого вивчення, особливо в різних регіонах світу, де поширеність РГШ неоднакова, а різні стилі приготування кави та чаю можуть впливати на результати такої профілактики, попередили автори.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.