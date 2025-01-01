Виробники популярного алкогольного напою не знають, куди подіти продукцію: що сталося

Станом на кінець 2023 року в Мексиці зберігалося понад 525 мільйонів літрів текіли. Крім того, приблизно шоста частина виготовленого торік напою також залишається на складах.

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Падіння попиту на текілу в США призвело до того, що мексиканські виробники цього алкогольного напою мають надлишок непроданих запасів. Про це йдеться у звіті, який опинився у розпорядженні журналістів Mexico News Daily.

Ситуація виглядає загрозливою у поєднанні з перспективою підвищення тарифів на експорт до Сполучених Штатів, що цілком ймовірно за каденції новообраного президента Дональда Трампа.

"Індустрію текіли чекає дуже бурхливий 2025 рік. Набагато більше нового спирту переганяється, ніж продається. Запаси починають накопичуватися", — розповідає Тревор Стірлінг, аналітик компанії Bernstein, що займається фінансовим менеджментом.

За даними видання, станом на кінець 2023 року в Мексиці зберігалося понад 525 мільйонів літрів текіли. Крім того, приблизно шоста частина виготовленого торік напою досі залишається на складах.

Мексиканські склади переповнені бочками з текілою Фото: Pixels

Любов американських споживачів до текіли стрімко зросла за останнє десятиліття, частково завдяки участі в рекламі знаменитостей, таким як Кевін Харт, Кендалл Дженнер та Джорджа Клуні. Однак попит за останні 18 місяців помітно впав. Експерти називають дві причини: спад буму на всі алкогольні напої, який спостерігався під час пандемії, та зростання цін. Продажі спиртного у США скоротилися на 3% за перші сім місяців 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023-го.

До цього спаду на ринку додається погроза Дональда Трампа вдарити по економіці Мексики, найбільшому торгівельному партнеру США, 25-відсотковим тарифом на імпортовані товари.

"Це було б пострілом собі в ногу, тому що споживачам довелося б платити набагато більше", — заявив президент CRT Рамон Гонсалес.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що на сайті з продажу нерухомості з’явився цікавий об’єкт в американському Керролтоні (Техас, США), який може зацікавити багатьох колекціонерів алкоголю. Будинок площею 160 кв. м виставлений на продаж за 400 тисяч доларів (близько 16,4 млн грн), однак людей шокувала не так його ціна, як кухня, повністю заставлена різноманітною випивкою.

Крім того, у червні видання Daily Star розповіло про бар, у якому можна купити найдешевше у світі пиво.