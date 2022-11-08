Названо улюблений алкогольний напій Чарльза III

Цей напій монарх п'є щовечора.

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У документальному фільмі Channel 4 "Справжні Віндзори: Відвертий спадкоємець" з'явився друг короля Чарльз граф Тібор Калнокі, який розповів, як король виявив свою любов до Трансільванії та про напій, яким він буде насолоджуватися "щоночі" в цій східноєвропейській країні. Про це пише express.co.uk.

"Принц Чарльз відкрив для себе цей унікальний куточок Європи та щороку приїжджає в це місце", — сказав Тібор.

Крім того, граф повідомив, що монарх віддає перевагу мартіні перед вечерею.

До того ж, кажуть, що за кордоном король Чарльз п'є мартіні зі власної склянки, яку він приносить із собою.

[ + – ] Король Чарльз III і королева Камілла

А ось дружина короля, королева Камілла, любить пити вино. До того ж вона є президенткою Асоціації виноградників Великобританії.

"Люди завжди питають мене, як я стала в усьому цьому брати участь, ну, по-перше, я люблю вино, а по-друге, мій батько був у винному бізнесі, тому я виховувалася в дитинстві, де пили вино та воду, як французи", — розповіла якось дружина Чарльза.

Нагадаємо, новий король Великобританії Карл III та його дружина Камілла не хочуть переїжджати в офіційну резиденцію монархів — Букінгемський палац. І справа не тільки в реконструкції будівлі, яка триває до 2027 року, а й у тому, що, на думку королівської пари, вона не придатна для сучасного життя, а її зміст "не є стійким".