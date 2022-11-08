Назван любимый алкогольный напиток Чарльза III

Этот напиток монарх пьет каждый вечер.

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В документальном фильме Channel 4 "Настоящие Виндзоры: Откровенный наследник" появился друг короля Чарльз граф Тибор Калноки, который рассказал, как король обнаружил свою любовь к Трансильвании и о напитке, которым он будет наслаждаться "каждую ночь" в этой восточноевропейской стране. Об этом пишет express.co.uk.

"Принц Чарльз открыл для себя этот уникальный уголок Европы и каждый год приезжает в это место", — сказал Тибор.

Кроме того, граф сообщил, что монарх предпочитает мартини перед ужином.

К тому же, говорят, что за границей король Чарльз пьет мартини из собственного стакана, который он приносит с собой.

[ + – ] Король Чарльз III и королева Камилла

А вот супруга короля – королева Камилла любит пить вино. К тому же, она является президентом Ассоциации виноградников Великобритании.

"Люди всегда спрашивают меня, как я стала во всем этом участвовать, ну, во-первых, я люблю вино, а во-вторых, мой отец был в винном бизнесе, поэтому я воспитывался в детстве, где пили вино и воду, как французы", — рассказала однажды супруга Чарльза.

Напомним, новый король Великобритании Карл III и его жена Камилла не хотят переезжать в официальную резиденцию монархов – Букингемский дворец. И дело не только в продолжающейся реконструкции здания, которая затянется до 2027 года, но и в том, что, по мнению королевской четы, оно не пригодно для современной жизни, а его содержание "не является устойчивым".