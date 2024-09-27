Усе заставлено пляшками з віскі: на продаж виставили будинок для поціновувачів алкоголю (фото)

У будинку, що зовні нагадує гірське шале, є три спальні та дві ванні кімнати, а на задньому дворі розташовується відкритий басейн та відпочинкова зона.

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На сайті з продажу нерухомості з’явився цікавий об’єкт в американському Керролтоні (Техас, США), який може зацікавити багатьох колекціонерів алкоголю. Будинок площею 160 кв. м виставлений на продаж за 400 тисяч доларів (близько 16,4 млн грн), однак людей шокувала не так його ціна, як кухня, повністю заставлена різноманітною випивкою. Про це пише видання Realtor.

Рієлтор, який займається продажем дому, розповідає, що оселю звели у 1970-х. Поки потенційні покупці уявляють, яку там можна влаштувати вечірку, чоловік уточнює, що алкоголь не перейде до нових власників, хоча нинішні господарі "відкриті до обговорення".

Оселю звели у 1970-х Фото: Realtor

"Просто ми знали, що це приверне увагу ", — сміється він.

Між іншим, у будинку, окрім кухні, є ще три спальні та дві ванні кімнати. Сама оселя нагадує гірське шале: на задньому дворі власники встановили відкритий басейн і відпочинкову зону.

Окрім кухні, у будинку є ще три спальні та дві ванні кімнати Фото: Realtor

Опубліковані фотографії викликали хвилю коментарів у соціальних мережах. Користувачі розглядали та оцінювали "багатство" власників, які й справді виявились колекціонерами міцних напоїв і сприймають поповнення своїх запасів як хобі.

Відкритий басайн на території будинку Фото: Realtor

"Сам Джек Деніел (виробник найпопулярнішого американського бренду) сказав би, що тут забагато алкоголю, як для одного будинку", — написав один з учасників обговорення.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 52-річний Бретт Кемп не може продати свій будинок після того, як неподалік його помешкання встановили портативний туалет для водіїв автобусів. За словами чоловіка, місцеву громаду не попередили перед відкриттям вбиральні, яка "смердить та має жахливий вигляд".

А от 68-річний тесля на пенсії Тім Харман стверджує, що за два десятиліття витратив $32 тисячі власних коштів на ремонт орендованого двокімнатного будинку, де він сподівався прожити до кінця життя. Але тепер чоловік бореться із законними власниками помешкання, які намагаються його виселити, натомість розмістивши там фермерських робітників.