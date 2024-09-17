Чоловік не може продати свій будинок через "будку", яку поставили біля його ґанку (фото)

Британець Бретт Кемп твердо переконаний, що тепер його будинок став непридатним для продажу.

Related video

52-річний Бретт Кемп з Пурла, що на півдні Лондона, не може продати свій будинок після того, як неподалік його помешкання встановили портативний туалет для водіїв автобусів. За словами чоловіка, місцеву громаду не попередили перед відкриттям вбиральні, яка "смердить та має жахливий вигляд". Про цей скандал пише видання Metro.

Кемп планує продати свій будинок, бо не може дозволити собі щомісячні виплати по іпотеці у розмірі 1800 фунтів стерлінгів. Однак відтоді, як на вулиці з'явився туалет, до нього лише двічі записувались на перегляд нерухомості. Це змусило чоловіка вважати, що будинок став непридатним для продажу.

Кемп планує продати свій будинок, але тепер не може знайти покупців Фото: SWNS

"Я просто не міг у це повірити. Вони поставили туалет без жодних консультацій — ні зі мною, ні з сусідами. Ганьба! Отак живеш, наче у нічному кошмарі. Смердить щоразу, як хтось відчиняє двері. Скажіть, хто захоче жити в такому будинку? Я б не хотів. Буду звертатися до лікаря, бо у мене стрес через усе це", — скаржиться Кемп, батько двох дітей-підлітків, який спеціалізується на чищенні печей.

Британець розуміє необхідність встановлення туалету для водіїв автобусів, але ставить під сумнів те, як місцева влада розв'язала цю проблему.

"Це кінець автобусного маршруту, тому я повністю розумію потребу в туалеті. Однак можна ж знайти якийсь інший вихід. Наприклад, розмістити його на іншому кінці розвороту — біля лісу, огородивши дерев'яним навісом чи парканом. Зрештою, можна розвернути вбиральню так, аби двері не відчинялися прямо біля мого ґанку", — додає він.

Портативний туалет створює проблеми для місцевих мешканців Фото: SWNS

Бретт подав офіційну скаргу 14 серпня. Відповідь мала надійти протягом 10 робочих днів, але він досі нічого не отримав.

"Я втратив будь-яку надію на те, що вони мені допоможуть", — розводить руками Кемп.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що американець натрапив на давній надгробок, коли копав ставок неподалік свого будинку. Ця знахідка спонукала чоловіка заглибитися в історію, аби з’ясувати, хто раніше жив у його помешканні.

А от 68-річний тесля на пенсії Тім Харман стверджує, що за два десятиліття витратив $32 тисячі власних коштів на ремонт орендованого двокімнатного будинку, де він сподівався прожити до кінця життя. Але тепер чоловік бореться із законними власниками помешкання, які намагаються його виселити, натомість розмістивши там фермерських робітників.