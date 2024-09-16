Чоловік витратив $32 тисячі на ремонт старого будинку, а потім з'явився власник-мільйонер (фото)

Тіму Харману дали лише вісім тижнів на те, щоб покинути котедж, з того часу він почав боротися за свої права.

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68-річний тесля на пенсії Тім Харман стверджує, що за два десятиліття витратив $32 тисячі власних коштів на ремонт орендованого двокімнатного будинку, де він сподівався прожити до кінця життя. Але тепер чоловік бореться із законними власниками помешкання, які намагаються його виселити, натомість розмістивши там фермерських робітників. Про це пише видання Daily Mail.

Харман переїхав до котеджу з чудовим краєвидом на сільську місцевість у селі Таррінг-Невілл (Східний Сассекс, Велика Британія) у березні 2002 року. Спершу чоловік сплачував лише $720 на місяць, але з роками його орендна плата зросла до $1,2 тисячі, що все одно значно нижче ринкових ставок на подібні об'єкти нерухомості в цьому районі.

Чоловік бореться із законними власниками помешкання, які намагаються його виселити Фото: Daily Mail

За словами Тіма, у травні йому дали лише вісім тижнів на те, щоб покинути котедж, з того часу він почав боротися за свої права. Якщо згоди досягти не вдасться, британцю загрожує примусове виселення за рішенням суду.

"Це мій дім вже більш як два десятиліття. Коли вперше переїхав сюди, то це місце нагадувало пустелю. Сам облаштував ванну кімнату, кухню, встановив нові двері, обшив стіни, поміняв плінтуси й озеленив задній двір. У поважному віці я не хочу виїжджати й шукати інший прихисток. Здається, їм байдуже, що я стану безхатченком. Це огидно", — розповідає Харман.

Ванна кімната після ремонту Фото: Daily Mail

Вілл Уїчерлі з агентства нерухомості Charles Whycherly зазначає, що ринкова вартість оренди цього котеджу 1850-х років вартує від 1300 до 1400 фунтів стерлінгів на місяць.

"Я думаю, що нерухомість такого розміру в цьому районі можна здати в оренду за близько 1500 фунтів стерлінгів на місяць. Ми симпатизуємо пану Харман, але це стандартне юридичне рішення, жодного злого умислу немає", — додав він.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 31-річний швед Антон Ворманн у 2018 році переїхав із США до Японії. Нещодавно він придбав за $15 тисяч занедбану ферму в містечку Кудзюкурі, що знаходиться на найбільш густонаселеному острові країни, й тепер розповідає підписникам у TikTok про всі етапи трансформації свого помешкання.

А от американка Джина Мін з Каліфорнії (США) не платить ані копійки за оренду житла після того, як переїхала в "розкладний будиночок" розміром 2 х 2,5 м. Жінка купила теплицю всього за $200 (майже 8 тис. грн) у меблевому магазині й склала її менш ніж за 10 годин.