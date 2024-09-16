Мужчина потратил $32 тысячи на ремонт старого дома, а потом появился владелец-миллионер (фото)

Тиму Харману дали всего восемь недель на то, чтобы покинуть коттедж, с тех пор он начал бороться за свои права.

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68-летний плотник на пенсии Тим Харман утверждает, что за два десятилетия потратил $32 тысячи собственных средств на ремонт арендованного двухкомнатного дома, где он надеялся прожить до конца жизни. Но теперь мужчина борется с законными владельцами помещения, которые пытаются его выселить, разместив там фермерских рабочих. Об этом пишет издание Daily Mail.

Харман переехал в коттедж с прекрасным видом на сельскую местность в деревне Тарринг-Невилл (Восточный Сассекс, Великобритания) в марте 2002 года. Сначала мужчина платил всего $720 в месяц, но с годами его арендная плата выросла до $1,2 тысячи, что все равно значительно ниже рыночных ставок на подобные объекты недвижимости в этом районе.

Мужчина борется с законными владельцами квартиры, которые пытаются его выселить Фото: Daily Mail

По словам Тима, в мае ему дали всего восемь недель на то, чтобы покинуть коттедж, с тех пор он начал бороться за свои права. Если согласия достичь не удастся, британцу грозит принудительное выселение по решению суда.

"Это мой дом уже более двух десятилетий. Когда впервые переехал сюда, то это место напоминало пустыню. Сам обустроил ванную комнату, кухню, установил новые двери, обшил стены, поменял плинтусы и озеленил задний двор. В почтенном возрасте я не хочу выезжать и искать другой приют. Кажется, им безразлично, что я стану бездомным. Это отвратительно", — рассказывает Харман.

Ванная комната после ремонта Фото: Daily Mail

Уилл Уичерли из агентства недвижимости Charles Whycherly отмечает, что рыночная стоимость аренды этого коттеджа 1850-х годов стоит от 1300 до 1400 фунтов стерлингов в месяц.

"Я думаю, что недвижимость такого размера в этом районе можно сдать в аренду за около 1500 фунтов стерлингов в месяц. Мы симпатизируем господину Харману, но это стандартное юридическое решение, никакого злого умысла нет", — добавил он.

Напомним, ранее Фокус писал, что 31-летний швед Антон Ворманн в 2018 году переехал из США в Японию. Недавно он приобрел за $15 тысяч заброшенную ферму в городке Кудзюкури, что находится на самом густонаселенном острове страны, и теперь рассказывает подписчикам в TikTok обо всех этапах трансформации своего жилища.

А вот американка Джина Мин из Калифорнии (США) не платит ни копейки за аренду жилья после того, как переехала в "раскладной домик" размером 2 х 2,5 м. Женщина купила теплицу всего за $200 (почти 8 тыс. грн) в мебельном магазине и собрала ее менее чем за 10 часов.