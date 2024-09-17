Мужчина не может продать свой дом из-за "будки", установленной возле его крыльца (фото)

Британец Бретт Кэмп твердо убежден, что теперь его дом стал непригодным для продажи.

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52-летний Бретт Кемп из Пурла, что на юге Лондона, не может продать свой дом после того, как неподалеку от его дома установили портативный туалет для водителей автобусов. По словам мужчины, людей не предупредили перед открытием уборной, которая "воняет и имеет ужасный вид". Об этом скандале пишет издание Metro.

Кэмп планирует продать свой дом, потому что не может позволить себе ежемесячные выплаты по ипотеке в размере 1800 фунтов стерлингов. Однако с тех пор, как на улице появился туалет, к нему только дважды записывались на просмотр недвижимости. Это заставило мужчину считать, что дом стал непригодным для продажи.

Кэмп планирует продать свой дом, но теперь не может найти покупателей Фото: SWNS

"Я просто не мог в это поверить. Они поставили туалет без всяких консультаций — ни со мной, ни с соседями. Позор! Так живешь, как в ночном кошмаре. Воняет каждый раз, когда кто-то открывает дверь. Скажите, кто захочет жить в таком доме? Я бы не хотел. Буду обращаться к врачу, потому что у меня стресс из-за всего этого", — жалуется Кемп, отец двух детей-подростков, который специализируется на чистке печей.

Британец понимает необходимость установки туалета для водителей автобусов, но ставит под сомнение то, как местные власти решили эту проблему.

"Это конец автобусного маршрута, поэтому я полностью понимаю потребность в туалете. Однако можно же найти какой-то другой выход. Например, разместить его на другом конце разворота — возле леса, оградив деревянным навесом или забором. В конце концов, можно развернуть уборную так, чтобы двери не открывались прямо у моего крыльца", — добавляет он.

Портативный туалет создает проблемы для местных жителей Фото: SWNS

Бретт подал официальную жалобу 14 августа. Ответ должен был поступить в течение 10 рабочих дней, но он до сих пор ничего не получил.

"Я потерял всякую надежду на то, что они мне помогут", — разводит руками Кэмп.

Напомним, ранее Фокус писал, что американец наткнулся на древнее надгробие, когда копал пруд неподалеку от своего дома. Эта находка побудила мужчину углубиться в историю, чтобы выяснить, кто раньше жил в его доме.

А вот 68-летний плотник на пенсии Тим Харман утверждает, что за два десятилетия потратил $32 тысячи собственных средств на ремонт арендованного двухкомнатного дома, где он надеялся прожить до конца жизни. Но теперь мужчина борется с законными владельцами помещения, которые пытаются его выселить, взамен разместив там фермерских рабочих.