"Надо продать дом": мужчина копал пруд и нашел могилу с тревожной надписью (фото)

Пользователи сети, заинтригованные странной находкой, начали делиться мыслями в комментариях на одном из тематических Reddit-форумов.

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Американец наткнулся на старое надгробие, когда копал пруд неподалеку от своего дома. Эта находка побудила мужчину углубиться в историю, чтобы выяснить, кто раньше жил в его доме. Деталями он поделился на одном из тематических форумов в Reddit.

"Нашел надгробие, когда копал пруд у себя на заднем дворе. Необходимо добавить, что этот человек умер на мой день рождения, но в другом году", — отметил автор в своем посте.

Надгробие принадлежит некоему Джону Каннингему, который родился 26 января 1800 года в Мэриленде (США), а умер 29 июня 1866 года в Спрингетсбери (США).

Пользователь Reddit хотел узнать больше о биографии Джона, просмотрел исторические записи, и выяснил, что его похоронили на кладбище Маунт Сион 30 июня 1866 года.

Американец наткнулся на древнее надгробие Фото: Reddit

"У него есть немало живых родственников, которым, по моему мнению, было бы очень интересно увидеть эту реликвию", — отметил автор истории.

Пользователи сети, заинтригованные странной находкой, начали делиться собственными мыслями в комментариях. Некоторые даже посоветовал американцу продать дом.

"Какое удивительное открытие! Сообщите местному историческому обществу! Они наверняка будут заинтересованы провести исследование. Скорее всего, этот человек был похоронен на территории, которая в то время была частной собственностью семьи. Люди, которые имеют опыт в этом вопросе, подскажите, стоит ли его перезахоронить в другом месте?";

"Если это заброшенное церковное кладбище, то там могут быть и другие захоронения, особенно афроамериканцев. В те времена было принято игнорировать такие кладбища. Просто теория";

"Я бы на вашем месте продал этот дом";

"Вам стоит зарегистрироваться на сайте "Найти могилу". Возможно, кто-то ищет захоронение Джона";

"У меня на заднем дворе также есть два надгробия, сложенные в куче других камней. Они старые, а места на кладбище ограничены, поэтому их часто используют повторно, когда никто больше не платит и не заботится о захоронении".

Напомним, ранее пользователь социальной платформы Reddit опубликовал фотографию захоронения, датированного 1804 годом. Однако, как выяснилось, могила принадлежит не человеку — и этот факт вызвал недоумение у многих юзеров.

А вот Маргарет Зейтуни из штата Массачусетс (США), прогуливаясь в лесу со своей собакой, наткнулась на загадочное образование из сосновых шишек, которое, по ее мнению, может быть художественной инсталляцией.