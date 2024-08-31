Мужчина заглянул под кучу листьев и сделал жуткое открытие в своем саду (фото)

Мужчина провел собственное расследование, чтобы выяснить, как жуткий предмет оказался в его дворе. Его находка удивила и испугала многих пользователей соцсетей.

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Мужчина вызвал бурные обсуждения в социальных сетях после того, как поделился фотографией жуткой находки, которую он сделал в своем новом доме в Нью-Йорке (США). Соответствующие кадры пользователь с ником Low_Asparagus9273 показал на популярном форуме Reddit.

Мужчина был потрясен, когда наткнулся на надгробный камень в нескольких футах от своей спальни. Исследуя участок, он обнаружил жуткую надпись, спрятанную под толстым слоем листьев в саду.

"Нашел надгробие на территории моего нового дома, который я только что купил. Оно находится в семи футах от двери моей спальни. Это основная часть двора. Оно было покрыто листьями", — написал пользователь форума.

На надгробии была надпись: "К. Штадтмиллер. 1872 — 1938." Дальнейшее расследование показало, что камень появился раньше, чем его дом, построенный в 1958 году. Позже он понял, что надгробие было похищено. Владелец дома определил, что инициалы принадлежат Кэролайн Штадтмиллер, которую похоронили на кладбище Первой методистской церкви в Нью-Йорке в возрасте 65 лет.

Мужчина понял, что надгробие было похищено Фото: Reddit

Многие пользователи форума были удивлены находкой мужчины.

"Поздравляю, вы стали новым владельцем призрака", "В некоторых штатах, если на вашей земле захоронено тело, это освобождает вас от налога на недвижимость, так как технически вы являетесь кладбищем. Стоит поискать", "Оставьте ее, уважайте ее, примите ее", — писали они.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина получил наследство в размере $10 млн от родителя, о котором не знал. Однако есть одна небольшая загвоздка, его семья не сможет пользоваться всеми деньгами сразу.

Также стало известно, что женщина встретилась с родственниками после того, как получила 121-летнюю открытку. Хелен Робертс, занимавшаяся поиском своей родословной в интернете, получила сообщение от брата своего деда по имени Эварт. Послание помогло женщине отыскать родственников, о которых она не знала.