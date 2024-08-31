Чоловік заглянув під купу листя і зробив моторошне відкриття у своєму саду (фото)

Чоловік провів власне розслідування, щоб з'ясувати, як моторошний предмет опинився в його дворі. Його знахідка здивувала і налякала багатьох користувачів соцмереж.

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Чоловік викликав бурхливі обговорення в соціальних мережах після того, як поділився фотографією моторошної знахідки, яку він зробив у своєму новому будинку в Нью-Йорку (США). Відповідні кадри користувач із ніком Low_Asparagus9273 показав на популярному форумі Reddit.

Чоловік був вражений, коли натрапив на надгробний камінь за кілька футів від своєї спальні. Досліджуючи ділянку, він виявив моторошний напис, захований під товстим шаром листя в саду.

"Знайшов надгробок на території мого нового будинку, який я щойно купив. Він розташований за сім футів від дверей моєї спальні. Це основна частина двору. Він був покритий листям", — написав користувач форуму.

На надгробку був напис: "К. Штадтміллер. 1872 — 1938." Подальше розслідування показало, що камінь з'явився раніше, ніж його будинок, збудований 1958 року. Пізніше він зрозумів, що надгробок було викрадено. Власник будинку визначив, що ініціали належать Керолайн Штадтміллер, яку поховали на кладовищі Першої методистської церкви в Нью-Йорку у віці 65 років.

Чоловік зрозумів, що надгробок було викрадено Фото: Reddit

Багато користувачів форуму були здивовані знахідкою чоловіка.

"Вітаю, ви стали новим власником примари", "У деяких штатах, якщо на вашій землі поховано тіло, це звільняє вас від податку на нерухомість, бо технічно ви є кладовищем. Варто пошукати", "Залиште її, поважайте її, прийміть її", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік отримав спадок у розмірі $10 млн від батька, про який не знав. Однак є одна невелика заковика, його сім'я не зможе користуватися всіма грошима відразу.

Також стало відомо, що жінка зустрілася з родичами після того, як отримала 121-річну листівку. Гелен Робертс, яка займалася пошуком свого родоводу в інтернеті, отримала повідомлення від брата свого діда на ім'я Еварт. Послання допомогло жінці відшукати родичів, про яких вона не знала.