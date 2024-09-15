"Треба продати будинок": чоловік копав ставок й знайшов надгробок із тривожним написом (фото)

Користувачі мережі, заінтриговані дивною знахідкою, почали ділитися думками у коментарях на одному із тематичних Reddit-форумів.

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Американець натрапив на давній надгробок, коли копав ставок неподалік свого будинку. Ця знахідка спонукала чоловіка заглибитися в історію, аби з’ясувати, хто раніше жив у його помешканні. Деталями він поділився на одному із тематичних форумів в Reddit.

"Знайшов надгробок, коли копав ставок у себе на задньому дворі. Слід додати, що цей чоловік помер на мій день народження, але іншого року", – зазначив автор у своєму дописі.

Надгробок належить такому собі Джону Каннінгему, який народився 26 січня 1800 року в Мериленді (США), а помер 29 червня 1866 року в Спрингетсбері (США).

Користувач Reddit хотів дізнатися більше про біографію Джона, переглянувши історичні записи, й з’ясував, що його поховали на кладовищі Маунт Сіон 30 червня 1866 року.

Американець натрапив на давній надгробок Фото: Reddit

"У нього є чимало живих родичів, яким, на мою думку, було б дуже цікаво побачити цю реліквію", — зазначив автор допису.

Користувачі мережі, заінтриговані дивною знахідкою, почали ділитися власними думками у коментарях. Дехто навіть порадив американцю продати будинок.

"Яке дивовижне відкриття! Повідомте місцеве історичне товариство! Вони, напевно, будуть зацікавлені провести дослідження. Швидше за все, цей чоловік був похований на території, яка на той час була приватною власністю сім'ї. Люди, які мають досвід у цьому питанні, підкажіть, чи варто його перепоховати в іншому місці?";

"Якщо це покинутий церковний цвинтар, то там можуть бути й інші поховання, особливо афроамериканців. У ті часи було заведено ігнорувати такі кладовища. Просто теорія";

"Я б на вашому місці продав цей будинок";

"Вам варто зареєструватися на сайті "Знайти могилу". Можливо, хтось шукає поховання Джона";

"У мене на задньому дворі також є два надгробки, складені в купі інших каменів. Вони старі, а місця на кладовищі обмежені, тому їх часто використовують повторно, коли ніхто більше не платить і не піклується про поховання".

Нагадаємо, раніше користувач соціальної платформи Reddit опублікував фотографію поховання, датованого 1804 роком. Однак, як з'ясувалося, могила належить не людині — і цей факт викликав подив у багатьох юзерів.

А от Маргарет Зейтуні зі штату Массачусетс (США), прогулюючись у лісі зі своїм собакою, натрапила на загадкове утворення із соснових шишок, яке, на її думку, може бути художньою інсталяцією.