Все заставлено бутылками с виски: на продажу выставили дом для ценителей алкоголя (фото)

В доме, внешне напоминающем горное шале, есть три спальни и две ванные комнаты, а на заднем дворе располагается открытый бассейн и зона отдыха.

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На сайте по продаже недвижимости появился интересный объект в американском Кэрролтоне (Техас, США), который может заинтересовать многих коллекционеров алкоголя. Дом площадью 160 кв. м выставлен на продажу за 400 тысяч долларов (около 16,4 млн грн), однако людей шокировала не так его цена, как кухня, полностью заставленная разнообразной выпивкой. Об этом пишет издание Realtor.

Риелтор, который занимается продажей дома, рассказывает, что дом построили в 1970-х. Пока потенциальные покупатели представляют, какую там можно устроить вечеринку, мужчина уточняет, что алкоголь не перейдет к новым владельцам, хотя нынешние хозяева "открыты к обсуждению".

Дом возвели в 1970-х Фото: Realtor

"Просто мы знали, что это привлечет внимание", — смеется он.

Между прочим, в доме, кроме кухни, есть еще три спальни и две ванные комнаты. Сам дом напоминает горное шале: на заднем дворе владельцы установили открытый бассейн и зону отдыха.

Кроме кухни, в доме есть еще три спальни и две ванные комнаты Фото: Realtor

Опубликованные фотографии вызвали волну комментариев в социальных сетях. Пользователи рассматривали и оценивали "богатство" владельцев, которые действительно оказались коллекционерами крепких напитков и воспринимают пополнение своих запасов как хобби.

Открытый басайн на территории дома Фото: Realtor

"Сам Джек Дэниел (производитель самого популярного американского бренда) сказал бы, что здесь слишком много алкоголя, как для одного дома", — написал один из участников обсуждения.

Напомним, ранее Фокус писал, что 52-летний Бретт Кемп не может продать свой дом после того, как неподалеку от его дома установили портативный туалет для водителей автобусов. По словам мужчины, местную общину не предупредили перед открытием уборной, которая "воняет и имеет ужасный вид".

А вот 68-летний плотник на пенсии Тим Харман утверждает, что за два десятилетия потратил $32 тысячи собственных средств на ремонт арендованного двухкомнатного дома, где он надеялся прожить до конца жизни. Но теперь мужчина борется с законными владельцами помещения, которые пытаются его выселить, взамен разместив там фермерских рабочих.