Семья отказалась продавать свое жилье и вокруг него появились десятки новых домов (фото)

На месте земельном участке семьи Заммит могло бы появиться около 50 жилых помещений, но они отказались от 50 миллионов австралийских долларов и решили продолжать жить в своем доме.

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Соседи семьи Заммит, отказавшейся от предложения застройщика в 50 миллионов австралийских долларов за их жилье в Сиднее (Австралия), говорят, что "благодарны" им за такое решение. Об этом пишет Lad Bible.

Семья является владельцами участка площадью 20 000 кв. м уже несколько десятилетий. Их владения включают в себя 200-метровую подъездную дорогу и тройной гараж, а также захватывающий вид на Голубые горы.

Диана Заммит рассказала, что в прошлом каждый дом в этом районе был "уникальным".

"Раньше это были сельскохозяйственные угодья, усеянные маленькими домами и коттеджами из красного кирпича. Каждый дом был уникальным, и здесь было так много места — но теперь этого нет", — сказала она в прошлом году.

Диана Заммит рассказала, что в прошлом каждый дом в этом районе был "уникальным" Фото: 7NEWS

Издание отмечает, что дом ее семьи уже выставлялся на продажу в 2015 году, тогда его стоимость составляла от 858 000 австралийских долларов до 945 000 австралийских долларов. Он пробыл на рынке всего семь дней и был снова выставлен на продажу в следующем году по той же цене. Но после того как застройщики проявили интерес к земельному участку, дом Заммитов больше не выставлялся на продажу.

Предполагается, что им предложили столь высокую цену, поскольку на участке может располагаться до 50 домов, каждый из которых будет продан примерно за 1 миллион долларов.

Несмотря на предложения, семья осталась при своем мнении, за что соседи им "благодарны".

"Я очень рада, что они отказались от продажи — это значит, что у нас есть тупик, что гораздо безопаснее для наших детей, а их большая лужайка рядом с нами создает ощущение, что у нас много места. У наших соседей такого нет, потому что другие дома стоят так близко друг к другу. Мы очень благодарны. Надеюсь, они останутся", — рассказала одна из соседок Дианы.

Соседи благодарны за то, что они отказались от предложения Фото: 7 News

Застройщикам удалось заполучить земельные участки близлежащих домов, но не семьи Заммит. Местный агент по недвижимости Тейлор Бредин сказал, что большинство людей продали дома много лет назад.

"Но эти ребята держатся. Это их заслуга. В зависимости от того, как далеко вы продвинете план застройки, вы сможете разместить на их участке от 40 до 50 объектов, а при разделении блок площадью 300 квадратных метров будет стоить миллион долларов".

Ранее Фокус сообщал, что незнакомка получила права на дом стоимостью $4 млн без ведома владельца. Крейг Адамс продолжает жить в своем жилье вместе с женой, однако по документам оно больше ему не принадлежит. Новой владелицей стала Доун Мангам, которая указала мужчину как своего должника.

Также стало известно, что семья вынуждена снести свой дом после 3-летнего ремонта. Строительная бригада добавила опоры для укрепления стен, но обрушение усилилось. Теперь помещение полностью разрушено и его необходимо снести.