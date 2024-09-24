Сім'я відмовилася продавати своє житло і навколо нього з'явилися десятки нових будинків (фото)

На місці земельній ділянці сім'ї Замміт могло б з'явитися близько 50 житлових приміщень, але вони відмовилися від 50 мільйонів австралійських доларів і вирішили продовжувати жити у своєму будинку.

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Сусіди сім'ї Замміт, яка відмовилася від пропозиції забудовника в 50 мільйонів австралійських доларів за їхнє житло в Сіднеї (Австралія), кажуть, що "вдячні" їм за таке рішення. Про це пише Lad Bible.

Сім'я є власниками ділянки площею 20 000 кв. м уже кілька десятиліть. Їхні володіння включають у себе 200-метрову під'їзну дорогу і потрійний гараж, а також захопливий вид на Блакитні гори.

Діана Замміт розповіла, що в минулому кожен будинок у цьому районі був "унікальним".

"Раніше це були сільськогосподарські угіддя, всіяні маленькими будинками й котеджами з червоної цегли. Кожен будинок був унікальним, і тут було так багато місця — але тепер цього немає", — сказала вона минулого року.

Діана Замміт розповіла, що в минулому кожен будинок у цьому районі був "унікальним" Фото: 7NEWS

Видання зазначає, що будинок її сім'ї вже виставляли на продаж 2015 року, тоді його вартість становила від 858 000 австралійських доларів до 945 000 австралійських доларів. Він пробув на ринку лише сім днів і був знову виставлений на продаж наступного року за тією ж ціною. Але після того як забудовники виявили інтерес до земельної ділянки, будинок Заммітів більше не виставляли на продаж.

Передбачається, що їм запропонували таку високу ціну, оскільки на ділянці може розташовуватися до 50 будинків, кожен з яких буде продано приблизно за 1 мільйон доларів.

Попри пропозиції, сім'я залишилася при своїй думці, за що сусіди їм "вдячні".

"Я дуже рада, що вони відмовилися від продажу — це означає, що в нас є глухий кут, що набагато безпечніше для наших дітей, а їхня велика галявина поруч із нами створює відчуття, що в нас багато місця. У наших сусідів такого немає, бо інші будинки стоять так близько один до одного. Ми дуже вдячні. Сподіваюся, вони залишаться", — розповіла одна із сусідок Діани.

Сусіди вдячні за те, що вони відмовилися від пропозиції Фото: 7 News

Забудовникам вдалося роздобути земельні ділянки прилеглих будинків, але не сім'ї Замміт. Місцевий агент з нерухомості Тейлор Бредін сказав, що більшість людей продали будинки багато років тому.

"Але ці хлопці тримаються. Це їхня заслуга. Залежно від того, як далеко ви просунете план забудови, ви зможете розмістити на їхній ділянці від 40 до 50 об'єктів, а в разі поділу блок площею 300 квадратних метрів коштуватиме мільйон доларів".

Раніше Фокус повідомляв, що незнайомка отримала права на будинок вартістю $4 млн без відома власника. Крейг Адамс продовжує жити у своєму житлі разом із дружиною, однак за документами воно більше йому не належить. Новою власницею стала Доун Мангам, яка вказала чоловіка як свого боржника.

Також стало відомо, що сім'я змушена знести свій будинок після 3-річного ремонту. Будівельна бригада додала опори для зміцнення стін, але обвалення посилилося. Тепер приміщення повністю зруйноване і його необхідно знести.