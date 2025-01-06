Севастополь у мазуті: якої шкоди завдали російські танкери Чорному морю і узбережжю Криму

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Мазутна наддержава взяла нові екологічні висоти.

По-перше, мережа наповнена відео боротьби з мазутом в Анапі, де зафіксували "повторний викид" нафтопродуктів на берег. А також історіями про порятунок птахів. На жаль, шкода природі страшна. Її масштаби влада продовжує замовчувати та рапортує, що "курортному сезону загрози немає".

По-друге, через мазут оголосили режим НС у Севастополі. Пляма пройшла вздовж ПБК і досягла міста. Окупаційний режим швидко організовує волонтерів для очищення узбережжя.

Екологи вже прокоментували, що йдеться про першу у світі масштабну аварію з "важким" мазутом марки М100. При застиганні він не виринає, а занурюється на дно або плаває в товщі води. Технологій його вилучення немає. Залишається чекати, доки винесе на берег. Але велика кількість цього бруду осяде на дні, де отруюватиме все живе.

Чорноморський птах після "спілкування" з мазутом Фото: Facebook / Karina Vishnyakova

Найпоказовіше і наддержавне: в танкерах, що розламалися, залишається понад 6000 тонн мазуту (у 2,5 разів більше, ніж витекло в море за офіційними даними), а також дизпаливо. Якщо будуть нові ушкодження, наслідки важко уявити. Поки що росчиновники у ступорі. Нафтопродукти треба відкачати, але це ризики та відповідальність. Це ж не кабелі в Балтійському морі обривати.

3 січня у Петропавловську-Камчатському під час перекачування палива з танкера "Острів Сахалін" у берегові ємності ТЕЦ-1 компанії "Камчатськенерго" розлили щонайменше тонну мазуту. Усе за схемою: НП, розслідування тощо.

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