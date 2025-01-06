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Думки

Севастополь у мазуті: якої шкоди завдали російські танкери Чорному морю і узбережжю Криму

Катастрофа російських танкерів у Чорному морі завдала страшної шкоди екології, пише аналітик Олексій Копитько. Мазут осідає на дно, де вбиває все живе, і забруднює узбережжя — такого світ ще не бачив.

Олексій Копитько
Олексій Копитько
Військовий та політичний аналітик
eye 444
мазут, анапа, танкери
Фото: Соцмережi | Очищення від мазуту узбережжя поблизу Анапи
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Мазутна наддержава взяла нові екологічні висоти.

По-перше, мережа наповнена відео боротьби з мазутом в Анапі, де зафіксували "повторний викид" нафтопродуктів на берег. А також історіями про порятунок птахів. На жаль, шкода природі страшна. Її масштаби влада продовжує замовчувати та рапортує, що "курортному сезону загрози немає".

По-друге, через мазут оголосили режим НС у Севастополі. Пляма пройшла вздовж ПБК і досягла міста. Окупаційний режим швидко організовує волонтерів для очищення узбережжя.

Екологи вже прокоментували, що йдеться про першу у світі масштабну аварію з "важким" мазутом марки М100. При застиганні він не виринає, а занурюється на дно або плаває в товщі води. Технологій його вилучення немає. Залишається чекати, доки винесе на берег. Але велика кількість цього бруду осяде на дні, де отруюватиме все живе.

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Чорноморський птах після "спілкування" з мазутом
Фото: Facebook / Karina Vishnyakova

Найпоказовіше і наддержавне: в танкерах, що розламалися, залишається понад 6000 тонн мазуту (у 2,5 разів більше, ніж витекло в море за офіційними даними), а також дизпаливо. Якщо будуть нові ушкодження, наслідки важко уявити. Поки що росчиновники у ступорі. Нафтопродукти треба відкачати, але це ризики та відповідальність. Це ж не кабелі в Балтійському морі обривати.

3 січня у Петропавловську-Камчатському під час перекачування палива з танкера "Острів Сахалін" у берегові ємності ТЕЦ-1 компанії "Камчатськенерго" розлили щонайменше тонну мазуту. Усе за схемою: НП, розслідування тощо.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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Супутникові знімки показали, де зараз біля берегів Криму помітно мазут з танкерів РФ (фото)
Супутникові знімки показали, де зараз біля берегів Криму помітно мазут з танкерів РФ (фото)