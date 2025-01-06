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Мнения

Севастополь в мазуте: какой вред нанесли российские танкеры Черному морю и побережью Крыма

Катастрофа российских танкеров в Черном море нанесла страшный ущерб экологии, пишет аналитик Алексей Копытько. Мазут оседает на дно, где убивает все живое, и загрязняет побережье — такого мир еще не видел

Алексей Копытько
Алексей Копытько
Военный и политический аналитик
eye 440
мазут, анапа, танкеры
Фото: Соцсети | Очистка от мазута побережья вблизи Анапы от мазута
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Мазутная сверхдержава взяла новые экологические высоты.

Во-первых, сеть наполнена видео борьбы с мазутом в Анапе, где зафиксировали "повторный выброс" нефтепродуктов на берег. А также историями о спасении птиц. К сожалению, вред природе страшный. Его масштабы власти продолжают замалчивать и рапортуют, что "курортному сезону угрозы нет".

Во-вторых, из-за мазута объявили режим ЧС в Севастополе. Пятно прошло вдоль ЮБК и достигло города. Оккупационный режим быстро организовывает волонтеров для очистки побережья.

Экологи уже прокомментировали, что речь идет о первой в мире масштабной аварии с "тяжелым" мазутом марки М100. При застывании он не выныривает, а погружается на дно или плавает в толще воды. Технологий его извлечения нет. Остается ждать, пока вынесет на берег. Но большое количество этой грязи осядет на дне, где будет отравлять все живое.

птица, мазут Fullscreen
Черноморская птица после "общения" с мазутом
Фото: Facebook / Karina Vishnyakova

Самое показательное и надгосударственное: в разломившихся танкерах остается более 6000 тонн мазута (в 2,5 раза больше, чем вытекло в море по официальным данным), а также дизтопливо. Если будут новые повреждения, последствия трудно представить. Пока что росчиновники в ступоре. Нефтепродукты надо откачать, но это риски и ответственность. Это же не кабели в Балтийском море обрывать.

3 января в Петропавловске-Камчатском во время перекачки топлива с танкера "Остров Сахалин" в береговые емкости ТЭЦ-1 компании "Камчатскэнерго" разлили по меньшей мере тонну мазута. Все по схеме: ЧП, расследование и так далее.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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