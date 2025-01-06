Севастополь в мазуте: какой вред нанесли российские танкеры Черному морю и побережью Крыма

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Мазутная сверхдержава взяла новые экологические высоты.

Во-первых, сеть наполнена видео борьбы с мазутом в Анапе, где зафиксировали "повторный выброс" нефтепродуктов на берег. А также историями о спасении птиц. К сожалению, вред природе страшный. Его масштабы власти продолжают замалчивать и рапортуют, что "курортному сезону угрозы нет".

Во-вторых, из-за мазута объявили режим ЧС в Севастополе. Пятно прошло вдоль ЮБК и достигло города. Оккупационный режим быстро организовывает волонтеров для очистки побережья.

Экологи уже прокомментировали, что речь идет о первой в мире масштабной аварии с "тяжелым" мазутом марки М100. При застывании он не выныривает, а погружается на дно или плавает в толще воды. Технологий его извлечения нет. Остается ждать, пока вынесет на берег. Но большое количество этой грязи осядет на дне, где будет отравлять все живое.

Черноморская птица после "общения" с мазутом Фото: Facebook / Karina Vishnyakova

Самое показательное и надгосударственное: в разломившихся танкерах остается более 6000 тонн мазута (в 2,5 раза больше, чем вытекло в море по официальным данным), а также дизтопливо. Если будут новые повреждения, последствия трудно представить. Пока что росчиновники в ступоре. Нефтепродукты надо откачать, но это риски и ответственность. Это же не кабели в Балтийском море обрывать.

3 января в Петропавловске-Камчатском во время перекачки топлива с танкера "Остров Сахалин" в береговые емкости ТЭЦ-1 компании "Камчатскэнерго" разлили по меньшей мере тонну мазута. Все по схеме: ЧП, расследование и так далее.

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