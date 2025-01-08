Для запобігання екологічній катастрофі: на Дніпропетровщині знищать 300 тонн пельменів (фото)

З 2022 року на складах заводу лежить нереалізована продукція. Її утилізація потрібна для екологічної безпеки регіону.

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На території виробничого комплексу ТОВ "Ромерм" на Дніпропетровщині триває робота щодо утилізації 300 тонн зіпсованої харчової продукції. Це, як повідомляє Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА), є важливим кроком для забезпечення екологічної безпеки регіону та подальшого розвитку підприємства.

Декілька днів тому, як повідомляється, керівництво АРМА оглянуло продукцію, що підлягає утилізації. Після огляду відомство звернеться до регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Дніпропетровської ОВА з метою ліквідації надзвичайної ситуації.

Завод "Єрмоліно" на Дніпропетровщині

Найбільший в Україні комплекс із виготовлення м'ясних заморожених напівфабрикатів розташований у селі Чумаки Дніпропетровської області. Бренд "Єрмоліно" належить ТОВ "Ромерм", власники якого – росіянин Ілля Алєксандров (70%) та швейцарська фірма Ebr Finanznolding Ag (30%).

До повномасштабної війни на заводі, який отримав свою назву на честь російського міста у Калузькій області, виготовляли широкий спектр заморожених напівфабрикатів.

Завод заарештували у серпні 2022 року, а в січні 2023 його передали в управління АРМА, яке оцінило комплекс у понад 558 млн грн. На складах підприємства досі лежить 300 тонн напівфабрикатів, яких не встигли реалізувати та не утилізували.

Нагадаємо, у серпні 2024 року АРМА реалізувала квадроцикл марки Bombardier та автомобіль Maybach, які належали Віктору Медведчуку. Загалом від продажу було отримано 1 989 009 грн.

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