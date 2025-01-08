Для предотвращения экологической катастрофы: на Днепропетровщине уничтожат 300 тонн пельменей (фото)

С 2022 года на складах завода лежит нереализованная продукция. Ее утилизация нужна для экологической безопасности региона.

Related video

На территории производственного комплекса ООО "Ромерм" на Днепропетровщине продолжается работа по утилизации 300 тонн испорченной пищевой продукции. Это, как сообщает Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА), является важным шагом для обеспечения экологической безопасности региона и дальнейшего развития предприятия.

Несколько дней назад, как сообщается, руководство АРМА осмотрело продукцию, подлежащую утилизации. После осмотра ведомство обратится в региональную комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Днепропетровской ОГА с целью ликвидации чрезвычайной ситуации.

Завод "Ермолино" на Днепропетровщине

Крупнейший в Украине комплекс по изготовлению мясных замороженных полуфабрикатов расположен в селе Чумаки Днепропетровской области. Бренд "Ермолино" принадлежит ООО "Ромерм", владельцы которого — россиянин Илья Александров (70%) и швейцарская фирма Ebr Finanznolding Ag (30%).

До полномасштабной войны на заводе, который получил свое название в честь российского города в Калужской области, изготавливали широкий спектр замороженных полуфабрикатов.

Завод арестовали в августе 2022 года, а в январе 2023 его передали в управление АРМА, которое оценило комплекс в более 558 млн грн. На складах предприятия до сих пор лежит 300 тонн полуфабрикатов, которые не успели реализовать и не утилизировали.

Напомним, в августе 2024 года АРМА реализовала квадроцикл марки Bombardier и автомобиль Maybach, которые принадлежали Виктору Медведчуку. Всего от продажи было получено 1 989 009 грн.

Фокус рассказывал, как в Украине действуют правовые механизмы, позволяющие арестовывать и конфисковывать активы, связанные с Россией.