Нашли способ бросить вейпинг: ученые разработали новый метод отказа от парения

Вейпинг должен был стать спасительным методом бросить курить для миллионов людей, однако многие исследования выявили ряд отдельных опасностей, которые он несет. Стремясь избавить людей от этой опасной привычки, ученые разработали новый метод отказа от него.

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Новое исследование, проведенное совместно учеными из Массачусетского университета в Амхерсте и Оксфордского университета, дало подсказки по разработке эффективных стратегий отказа от вейпинга. Ученые выяснили эффективный способ помочь людям избавиться от привычки, которую в последнее время было принято считать менее вредной альтернативой курению, хотя многие исследования говорят обратное, пишет University of Massachusetts Amherst.

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Исследование, опубликованное в Кокрановской базе данных систематических обзоров, определило варениклин, рецептурный препарат, обычно используемый для помощи в отказе от курения, и вмешательства на основе текстовых сообщений как перспективные инструменты для людей, желающих бросить вейпинг. Несмотря на успехи исследования, авторы предупреждают, что доказательная база, поддерживающая эти методы, остается ограниченной, что подчеркивает необходимость проведения более комплексных исследований.

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доцент кафедры политики и управления в здравоохранении Массачусетского университета в Амхерсте и старший автор исследования, Джейми Хартманн-Бойс, объясняет развивающийся характер исследований по отказу от вейпинга. "Это область исследований, которая находится в зачаточном состоянии, но быстро и органично развивается за счет людей, которые вейпят и просят помочь им бросить курить", — отметила она.

Хартманн-Бойс подчеркнула, что существует две проблемы: борьба с зависимостью у тех, кто начал вейпинг без предварительного курения, и поддержка людей, которые использовали вейпинг в качестве средства отказа от курения, но теперь хотят бросить его сами, не возвращаясь к табаку.

В исследовании было проанализировано девять рандомизированных испытаний с участием более 5 000 человек, целью которых была оценка средств, разработанных для помощи в отказе от вейпинга. Вмешательства на основе текстовых сообщений были признаны особенно эффективными для молодых людей в возрасте от 13 до 24 лет, сочетая мотивационный контент с социальными нормами и практическими советами. В то же время варениклин продемонстрировал потенциал в оказании помощи взрослым людям в отказе от курения. Однако исследователи подчеркнули, что имеющиеся данные, основанные на ограниченном количестве исследований, имеют низкую степень достоверности и требуют дальнейшего подтверждения.

Никола Линдсон и Эйлса Батлер, соавторы исследования из Наффилдского отделения медицинских наук первичной помощи Оксфордского университета, подчеркнули необходимость проведения постоянных исследований для уточнения и изучения дополнительных методов отказа от курения. "Благодаря результатам нашего Кокрановского обзора у медицинских работников теперь есть первые данные о конкретных подходах, которые они могут рекомендовать, особенно для молодых людей, желающих бросить вейпинг", — заявила Батлер, призвав к увеличению инвестиций в эту область.

Кокрановские обзоры ранее подчеркивали более высокую эффективность электронных сигарет по сравнению с традиционными методами никотинозаместительной терапии, такими как пластыри и жевательные резинки, при отказе от курения. Однако уникальные проблемы, связанные с зависимостью от вейпинга, особенно среди молодых людей, которые никогда не курили, требуют специальных мер, считают авторы.

Хартманн-Бойс охарактеризовала исследование как "живой систематический обзор", в котором команда активно обновляет результаты, чтобы идти в ногу с появляющимися фактами.

Ранее Фокус писал о том, что курение повышает риск слабоумия даже больше чем рака. Курильщиков призывают бросить курить, поскольку исследования показывают, что эта зависимость значительно увеличивает риск слабоумия.

Также Фокус писал о том, что ежедневное курение влияет на постепенное уменьшение мозга. Исследователи обнаружили, что каждый дополнительный "выкуренный год" связан с уменьшением объема серого вещества, что подтверждает теорию.

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