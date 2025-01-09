Знайшли спосіб кинути вейпінг: учені розробили новий метод відмови від паріння

Вейпінг мав стати рятівним методом кинути палити для мільйонів людей, проте багато досліджень виявили низку окремих небезпек, які він несе. Прагнучи позбавити людей цієї небезпечної звички, вчені розробили новий метод відмови від неї.

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Нове дослідження, проведене спільно вченими з Массачусетського університету в Амхерсті та Оксфордського університету, дало підказки щодо розробки ефективних стратегій відмови від вейпінгу. Вчені з'ясували ефективний спосіб допомогти людям позбутися звички, яку останнім часом було заведено вважати менш шкідливою альтернативою курінню, хоча багато досліджень свідчать про протилежне, пише University of Massachusetts Amherst.

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Дослідження, опубліковане в Кокранівській базі даних систематичних оглядів, визначило варениклін, рецептурний препарат, що зазвичай використовується для допомоги у відмові від паління, та втручання на основі текстових повідомлень як перспективні інструменти для людей, які бажають кинути вейпінг. Незважаючи на успіхи дослідження, автори попереджають, що доказова база, яка підтримує ці методи, залишається обмеженою, що підкреслює необхідність проведення більш комплексних досліджень.

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доцент кафедри політики та управління в охороні здоров'я Массачусетського університету в Амхерсті та старший автор дослідження, Джеймі Хартманн-Бойс, пояснює характер досліджень щодо відмови від вейпінгу, що розвивається. "Це галузь досліджень, яка перебуває в зародковому стані, але швидко й органічно розвивається за рахунок людей, які вейплять і просять допомогти їм кинути палити", — зазначила вона.

Хартманн-Бойс наголосила, що існує дві проблеми: боротьба із залежністю в тих, хто почав вейпінг без попереднього паління, і підтримка людей, які використовували вейпінг як засіб відмови від паління, але тепер хочуть кинути його самі, не повертаючись до тютюну.

У дослідженні було проаналізовано дев'ять рандомізованих випробувань за участю понад 5 000 осіб, метою яких була оцінка засобів, розроблених для допомоги у відмові від вейпінгу. Втручання на основі текстових повідомлень були визнані особливо ефективними для молодих людей у віці від 13 до 24 років, поєднуючи мотиваційний контент із соціальними нормами та практичними порадами. Водночас варениклін продемонстрував потенціал у наданні допомоги дорослим людям у відмові від куріння. Однак дослідники наголосили, що наявні дані, засновані на обмеженій кількості досліджень, мають низький ступінь достовірності та потребують подальшого підтвердження.

Нікола Ліндсон і Ейлса Батлер, співавтори дослідження з Наффілдського відділення медичних наук первинної допомоги Оксфордського університету, наголосили на необхідності проведення постійних досліджень для уточнення і вивчення додаткових методів відмови від куріння. "Завдяки результатам нашого Кокранівського огляду медичні працівники тепер мають перші дані про конкретні підходи, які вони можуть рекомендувати, особливо для молодих людей, які бажають кинути вейпінг", — заявила Батлер, закликавши до збільшення інвестицій у цю сферу.

Кокранівські огляди раніше наголошували на вищій ефективності електронних сигарет порівняно з традиційними методами нікотинозамісної терапії, такими як пластирі та жувальні гумки, під час відмови від куріння. Однак унікальні проблеми, пов'язані із залежністю від вейпінгу, особливо серед молодих людей, які ніколи не курили, вимагають спеціальних заходів, вважають автори.

Хартманн-Бойс охарактеризувала дослідження як "живий систематичний огляд", у якому команда активно оновлює результати, щоб іти в ногу з фактами, що з'являються.

Раніше Фокус писав про те, що куріння підвищує ризик недоумства навіть більше ніж раку. Курців закликають кинути палити, оскільки дослідження показують, що ця залежність значно збільшує ризик недоумства.

Також Фокус писав про те, що щоденне куріння впливає на поступове зменшення мозку. Дослідники виявили, що кожен додатковий "викурений рік" пов'язаний зі зменшенням обсягу сірої речовини, що підтверджує теорію.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.