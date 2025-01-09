Мовчазна епідемія: болісна хвороба таємно вражає до 70% жінок

Жіноче здоров'я почали вивчати як окрему галузь науки лише в останні десятиліття, що позначалося на здоров'ї мільйонів протягом століть. Одним із таких наслідків стали фіброїди, які перетворюють життя на справжні муки.

Related video

Про них не часто говорять, але фіброїди зустрічаються набагато частіше, ніж можна було б припустити. Ці загадкові нарости в матці зачіпають мільйони жінок, часто без їхнього відома, але водночас вони можуть створювати проблеми, що змінюють усе їхнє життя. Від рясних менструацій до ускладнень під час вагітності — фіброїди залишаються багато в чому незрозумілою і недостатньо діагностованою проблемою, пише BBC Science Focus.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Фіброїди мають значний вплив на здоров'я жінок, вражаючи до 70-80% жінок до 50 років. Ці доброякісні розростання м'язової та фіброзної тканини в матці розрізняються за розміром, формою і розташуванням. Зазвичай їх класифікують за розташуванням у шарах матки: інтрамуральні фіброїди ростуть у межах м'язової стінки, субсерозні — ближче до зовнішньої поверхні матки, а підслизові — поблизу центру матки, де розвивається дитина.

Важливо

Смертей стало менше, але є тривожний нюанс: учені відзвітували про випадки розвитку раку грудей

Загальні симптоми включають рясні менструальні кровотечі, болі в ділянці таза та спини, а також проблеми, пов'язані з тиском, такі як часте сечовипускання і закрепи. Великі фіброїди можуть змінювати форму матки, ускладнюючи вагітність і підвищуючи ризик викидня, передчасних пологів і необхідності розродження шляхом кесаревого розтину, пояснює доктор Мішель Гріффін, директор MFG Health Consulting.

Деякі випадки під час вагітності можуть призвести до "червоної дегенерації" — важкого стану, що вимагає негайної медичної допомоги через сильний біль і системні симптоми.

Причини виникнення фіброїдів залишаються незрозумілими, хоча відомо, що генетичні фактори, сімейна історія та рівень гормонів (естрогену та прогестерону) відіграють певну роль. Ці гормони можуть сприяти зростанню фіброміоми, що пояснює її збільшення під час вагітності. При звичайному УЗД фіброїди часто виявляють випадково, особливо під час огляду під час вагітності, що підкреслює низьку обізнаність про їхню діагностику та вплив.

Варіанти лікування фіброїдів залежать від вираженості симптомів і планів на майбутню вагітність, каже Гріффін. Ліки, такі як агоністи гонадотропін-рилізинг-гормону (ГнРГ), знижують рівень гормонів, щоб зменшити фіброму, але не підходять для тривалого застосування через значні побічні ефекти, такі як припливи жару, безпліддя та остеопороз.

Нещодавно схвалений антагоніст ГнРГ Лінзаголікс володіє менш вираженим профілем побічних ефектів, що дає змогу використовувати його більш тривалий час. Хірургічне втручання, включаючи міомектомію або гістеректомію, може знадобитися у важких випадках, але не підходить для жінок, які планують зачаття.

Незважаючи на доступні методи лікування, обізнаність про фіброїди залишається критично низькою, що призводить до затримок у зверненні за медичною допомогою. Усунення цієї прогалини необхідне для подолання стигми, пов'язаної з менструальним здоров'ям, і поліпшення доступу до життєво важливих методів лікування, вважає Гріффін.

Раніше Фокус писав про те, що вчені тестують вакцину від раку молочної залози. У новому дослідженні братимуть участь здорові люди з високим ризиком розвитку раку молочної залози (МЗ), які вирішили добровільно пройти профілактичне видалення МЗ, щоб знизити ризик.

Також Фокус писав про те, що гормональні контрацептиви підвищують ризик розвитку раку грудей. Нове дослідження припускає, що всі типи гормональних контрацептивів можуть підвищувати ризик розвитку раку молочної залози.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.