Молчаливая эпидемия: мучительная болезнь тайно поражает до 70% женщин

Женское здоровье начало изучаться как отдельная область науки лишь в последние десятилетия, что сказывалось на здоровье миллионов на протяжении веков. Одним из таких последствий стали фиброиды, которые превращают жизнь в настоящие муки.

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О них не часто говорят, но фиброиды встречаются гораздо чаще, чем можно было бы предположить. Эти загадочные наросты в матке затрагивают миллионы женщин, часто без их ведома, но при этом они могут создавать проблемы, меняющие всю их жизнь. От обильных менструаций до осложнений во время беременности — фиброиды остаются во многом непонятной и недостаточно диагностируемой проблемой, пишет BBC Science Focus.

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Фиброиды оказывают значительное влияние на здоровье женщин, поражая до 70-80% женщин к 50 годам. Эти доброкачественные разрастания мышечной и фиброзной ткани в матке различаются по размеру, форме и расположению. Обычно их классифицируют по расположению в слоях матки: интрамуральные фиброиды растут в пределах мышечной стенки, субсерозные — ближе к наружной поверхности матки, а подслизистые — вблизи центра матки, где развивается ребенок.

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Общие симптомы включают обильные менструальные кровотечения, боли в области таза и спины, а также проблемы, связанные с давлением, такие как частое мочеиспускание и запоры. Крупные фиброиды могут изменять форму матки, осложняя беременность и повышая риск выкидыша, преждевременных родов и необходимости родоразрешения путем кесарева сечения, объясняет доктор Мишель Гриффин, директор MFG Health Consulting.

Некоторые случаи во время беременности могут привести к "красной дегенерации" — тяжелому состоянию, требующему немедленной медицинской помощи из-за сильной боли и системных симптомов.

Причины возникновения фиброидов остаются неясными, хотя известно, что генетические факторы, семейная история и уровень гормонов (эстрогена и прогестерона) играют определенную роль. Эти гормоны могут способствовать росту фибромиомы, что объясняет ее увеличение во время беременности. При обычном УЗИ фиброиды часто выявляются случайно, особенно при осмотре во время беременности, что подчеркивает низкую осведомленность об их диагностике и влиянии.

Варианты лечения фиброидов зависят от выраженности симптомов и планов на будущую беременность, говорит Гриффин. Лекарства, такие как агонисты гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ), снижают уровень гормонов, чтобы уменьшить фиброму, но не подходят для длительного применения из-за значительных побочных эффектов, таких как приливы жара, бесплодие и остеопороз.

Недавно одобренный антагонист ГнРГ Линзаголикс обладает менее выраженным профилем побочных эффектов, что позволяет использовать его более длительное время. Хирургическое вмешательство, включая миомэктомию или гистерэктомию, может потребоваться в тяжелых случаях, но не подходит для женщин, планирующих зачатие.

Несмотря на доступные методы лечения, осведомленность о фиброидах остается критически низкой, что приводит к задержкам в обращении за медицинской помощью. Устранение этого пробела необходимо для преодоления стигмы, связанной с менструальным здоровьем, и улучшения доступа к жизненно важным методам лечения, считает Гриффин.

Ранее Фокус писал о том, что ученые тестируют вакцину от рака молочной железы. В новом исследовании будут участвовать здоровые люди с высоким риском развития рака молочной железы (МЖ), которые решили добровольно пройти профилактическое удаление МЖ, чтобы снизить риск.

Также Фокус писал о том, что гормональные контрацептивы повышают риск развития рака груди. Новое исследование предполагает, что все типы гормональных контрацептивов могут повышать риск развития рака молочной железы.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.