Подобрали ключ к крепкой памяти: ученые узнали, какой популярный продукт укрепляет ее

Проблемы с памятью становятся лишь более явными по мере того, как мы стареем и рискуем развитием деменции. Однако недавно ученые выяснили, что популярный и распространенный продукт может защитить наш мозг от подобных осложнений.

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Недавнее исследование ученых показало, что соединения, содержащиеся в сыре камамбер, в частности миристамид, могут поддерживать когнитивное здоровье. Исследование, проведенное на мышах, показало, что этот амид жирных кислот улучшает память и работу мозга, особенно у тех, кто сидит на диете с высоким содержанием жиров, пишет News Medical.

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Результаты исследования, опубликованного в журнале Neuroscience Research, показали, что миристамид усиливает экспрессию нейротрофического фактора мозга (BDNF), белка, необходимого для нейрогенеза и синаптической связи. Ферментированные продукты, в том числе камамбер, давно известны ученым своими консервирующими свойствами, а в последнее время и потенциальной пользой для здоровья.

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Эти продукты, созданные в результате ферментативного взаимодействия микроорганизмов, генерируют соединения, не присутствующие в естественном виде в необработанном продукте. На фоне глобальной обеспокоенности ростом числа случаев деменции и связи между такими заболеваниями, как диабет 2 типа и болезнь Альцгеймера, исследование подчеркивает важность диетических вмешательств для укрепления здоровья мозга, говори автор исследования, Огура Кохей, доцент отделения пищевых наук и биотехнологий Высшей школы сельского хозяйства.

Методика включала контролируемые эксперименты с самцами мышей, разделенных на группы, каждая из которых получала различные виды лечения, включая сыр и определенные жирные кислоты. Их когнитивные функции оценивались с помощью тестов на распознавание объектов и определение местоположения. Результаты показали их значительное улучшение у мышей, которых кормили камамбером, и у тех, которым вводили миристамид.

Эти преимущества были дозозависимыми, причем миристамид превосходил свой неамидированный аналог, миристиновую кислоту, в улучшении памяти. Дальнейший анализ выявил роль миристамида в повышении уровня BDNF в гиппокампе — области, жизненно важной для памяти и обучения. Олеамид, еще один амид жирных кислот, также продемонстрировал аналогичные преимущества, показав всю важность процесса амидирования для этих когнитивных эффектов.

Предыдущие исследования на людях связывали камамбер со снижением уровня амилоида-бета, что говорит о его более широком нейропротекторном и противовоспалительном потенциале. Миристамид, как ключевой компонент, предлагает многообещающие перспективы для диетических стратегий, направленных на сохранение памяти и нейропротекцию. Будущие исследования ученых, вероятно, будут посвящены изучению его применения для здоровья человека и механизмов, обуславливающих эти преимущества.

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