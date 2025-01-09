Поможет от рака и деменции: ученые разработали новый метод очищения организма клетками

Наш организм имеет ряд внутренних механизмов, которые помогают ему очищаться от вредных веществ, защищая нас от опасных болезней. Недавно ученые выяснили способ их ручного запуска, что может помочь миллионам людей, больным онкологией и деменцией.

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Аутофагия, важный процесс клеточной переработки, играет важнейшую роль в поддержании здоровья клеток, расщепляя ненужные компоненты до основных строительных блоков. Группа исследователей выяснила, как начинается процесс аутофагии. Эти знания позволили им разработать способ, который смог запустить уборку этого мусора из нашего организма вручную, пишет Technology Networks.

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Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Cell Biology и проведенные группой ученых, в которую входили профессор Клаудин Крафт из Фрайбургского университета и доктор Флориан Вильфлинг из Института биофизики Макса Планка, свидетельствуют о том, что манипулирование этим процессом может иметь значительные последствия для лечения нейродегенеративных заболеваний и совершенствования терапии рака.

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Исследование показало, что инициация аутофагии зависит от слабых молекулярных взаимодействий между молекулами рецепторов и клеточным материалом, предназначенным для деградации. В отличие от сильного связывания, которое препятствует процессу, эти слабые взаимодействия обеспечивают подвижность рецепторов, что приводит к их случайной кластеризации. При достижении критической концентрации происходит разделение фаз, образуя жидкую каплю, которая служит платформой для дальнейшей молекулярной сборки.

Доктор Вильфлинг сравнил это явление с капельками масла в воде, подчеркнув его уникальные физические свойства. Чтобы подтвердить свои выводы, исследователи сконструировали дрожжевые клетки для деградации вирусных частиц, обычно устойчивых к аутофагии. Они модифицировали вирусные поверхности таким образом, чтобы они способствовали слабому связыванию рецепторов, что успешно запускало процесс деградации. И наоборот, сильное связывание препятствовало этому процессу, подчеркивая тонкий баланс, необходимый для эффективного функционирования аутофагии.

Эти результаты открывают возможности для целенаправленного вмешательства, позволяя разрушать вредные агрегаты, связанные с болезнью Альцгеймера и другими заболеваниями, считают авторы.

Научная работа не только углубила понимание ученых в области аутофагии, но и заложила важную основу для разработки терапевтических стратегий лечения сложных болезней, которым подвержены миллионы людей. Искусственно контролируя этот процесс, они смогут бороться с заболеваниями, характеризующимися неправильным сворачиванием белков, или улучшать клеточный ответ на такие методы лечения, как химиотерапия.

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