Труд, лишающий нас сна: ученые рассказали, какая работа негативно влияет на ночной отдых

Тяжелые рабочие будни и стресс влияют на многие аспекты нашей жизни. Однако недавно ученые выяснили один из самых неожиданных из них, чем оказался наш сон, который серьезно страдал от определенных условий труда.

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Недавнее исследование показало, что работа оказывает значительное влияние на режим сна среди работников, и предположило, что то, как мы трудимся, может стать решающим фактором в борьбе с широко распространенными нарушениями сна. Хотя многие люди считают, что тяжелый рабочий день может гарантировать беспробудный сон, ученые показали, что реальность отличается от такой точки зрения, пишет Men’sHealth.

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По данным компании Ciphr, работа является основным источником стресса среди сотрудников в Великобритании. В результате опроса, проведенного компанией Eve Sleep, выяснилось, что почти 80% людей не могут отключиться от работы перед сном. В то время как крупные рабочие заботы являются известными виновниками, исследователи из Университета Флориды обнаружили, что даже незначительные привычки рабочего дня оказывают глубокое влияние на здоровье сна.

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В ходе десятилетнего исследования, опубликованного в журнале Journal of Occupational Health Psychology, у 1297 работников изучались различные аспекты сна, такие как продолжительность, регулярность, симптомы бессонницы и дневная усталость, наряду с графиком работы. Ученые выделили три типа спящих: хорошо спящие, догоняющие спящих и те, у кого наблюдаются симптомы бессонницы.

Основные выводы показали, что сидячая работа усиливает симптомы бессонницы на 37%, что приводит к трудностям с засыпанием и частой усталости. При этом работники с нетрадиционным графиком работы, например в ночные смены, на 66% чаще становились "догоняющими спящих", полагаясь на сон и отдых в выходные дни. Клэр Смит, психолог, возглавлявшая исследование, подчеркнула, что дизайн рабочего места играет решающую роль в обеспечении здорового сна. Она отметила: "Здоровый сон включает в себя не только восемь часов. Это еще и легкое засыпание, сон в течение всей ночи и постоянный график сна".

Рекомендации включают в себя включение движения в рабочие дни и уменьшение количества работы в нерабочее время. Эти стратегии не только улучшают сон, но и укрепляют общее здоровье и повышают производительность труда. Интересно, что сон и работа тесно связаны между собой с точки зрения их влияния на здоровье населения и экономическую производительность.

Исследования показывают, что люди, испытывающие недостаток сна, подвержены более высокому риску хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания и диабет, что может привести к увеличению расходов на здравоохранение и невыходам на работу. Согласно отчету RAND Europe, недостаточный сон ежегодно обходится экономике Великобритании более чем в 40 миллиардов фунтов стерлингов из-за потери производительности.

Работодатели и политики могут внести свой вклад, перестроив рабочую среду и внедрив культуру, которая ценит отдых, считают авторы. Это включает в себя такие меры, как регулируемый график, эргономичные рабочие места и оздоровительные программы для сотрудников, ориентированные на поддержку правильного сна. Небольшие изменения, например, поощрение перерывов на движение или обучение привычкам ведущим к качественному сну, могут значительно смягчить долгосрочные последствия для здоровья.

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