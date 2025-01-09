Праця, що позбавляє нас сну: вчені розповіли, яка робота негативно впливає на нічний відпочинок

Важкі робочі будні та стрес впливають на багато аспектів нашого життя. Однак нещодавно вчені з'ясували один із найнесподіваніших із них, чим виявився наш сон, який серйозно страждав від певних умов праці.

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Нещодавнє дослідження показало, що робота має значний вплив на режим сну серед працівників, і припустило, що те, як ми працюємо, може стати вирішальним фактором у боротьбі з широко поширеними порушеннями сну. Хоча багато людей вважають, що важкий робочий день може гарантувати безпробудний сон, вчені показали, що реальність відрізняється від такої точки зору, пише Men'sHealth.

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За даними компанії Ciphr, робота є основним джерелом стресу серед співробітників у Великій Британії. У результаті опитування, проведеного компанією Eve Sleep, з'ясувалося, що майже 80% людей не можуть відключитися від роботи перед сном. У той час як великі робочі турботи є відомими винуватцями, дослідники з Університету Флориди виявили, що навіть незначні звички робочого дня мають глибокий вплив на здоров'я сну.

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Під час десятирічного дослідження, опублікованого в журналі Journal of Occupational Health Psychology, у 1297 працівників вивчали різні аспекти сну, як-от тривалість, регулярність, симптоми безсоння і денну втому, поряд із графіком роботи. Вчені виділили три типи тих, хто спить: ті, хто спить добре, ті, хто наздоганяє сплячих, і ті, у кого спостерігаються симптоми безсоння.

Основні висновки показали, що сидяча робота посилює симптоми безсоння на 37%, що призводить до труднощів із засинанням і частої втоми. При цьому працівники з нетрадиційним графіком роботи, наприклад у нічні зміни, на 66% частіше ставали "наздоганяючими сплячих", покладаючись на сон і відпочинок у вихідні дні. Клер Сміт, психолог, яка очолювала дослідження, підкреслила, що дизайн робочого місця відіграє вирішальну роль у забезпеченні здорового сну. Вона зазначила: "Здоровий сон включає в себе не тільки вісім годин. Це ще й легке засинання, сон протягом усієї ночі та постійний графік сну".

Рекомендації включають у себе включення руху в робочі дні та зменшення кількості роботи в неробочий час. Ці стратегії не тільки покращують сон, а й зміцнюють загальне здоров'я та підвищують продуктивність праці. Цікаво, що сон і робота тісно пов'язані між собою з точки зору їхнього впливу на здоров'я населення та економічну продуктивність.

Дослідження показують, що люди, які відчувають нестачу сну, схильні до вищого ризику хронічних захворювань, включно з серцево-судинними захворюваннями та діабетом, що може призвести до збільшення витрат на охорону здоров'я і невиходів на роботу. Згідно зі звітом RAND Europe, недостатній сон щорічно обходиться економіці Великої Британії більш ніж у 40 мільярдів фунтів стерлінгів через втрату продуктивності.

Роботодавці та політики можуть зробити свій внесок, перебудувавши робоче середовище і впровадивши культуру, яка цінує відпочинок, вважають автори. Це охоплює такі заходи, як регульований графік, ергономічні робочі місця й оздоровчі програми для співробітників, орієнтовані на підтримку правильного сну. Невеликі зміни, наприклад, заохочення перерв на рух або навчання звичкам, що ведуть до якісного сну, можуть значно пом'якшити довгострокові наслідки для здоров'я.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.