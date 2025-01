Не марна трата часу: вчені назвали позитивний ефект від гри в деякі відеоігри

Деякі люди досі вважають, що проведення часу за комп'ютерними іграми — це марна і шкідлива для здоров'я трата часу. Прагнучи переконати їх, учені знайшли в одній з їхніх категорій серйозний позитивний вплив на наш психічний стан.

Нещодавнє дослідження вчених виявило явну користь відеоігор з відкритим світом для психічного здоров'я людей, які грають у них. У дослідженні, проведеному Імперським коледжем Лондона та Університетом Граца, взяли участь понад 600 аспірантів, які вивчали свої враження від таких масштабних ігор, як The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Виявилося, що попри стереотип про марнування часу без користі, комп'ютерні ігри мають низку переваг для нашого організму, пише ScienceAlert.

Результати дослідження, опублікованого в журналі Journal of Medical Internet Research і проведеного під керівництвом Айлін Анто з Імперського коледжу Лондона, засвідчили, що ігри з відкритим світом можуть сприяти релаксації, когнітивному ескапізму та поліпшенню загального самопочуття тих, хто грає. Учасники повідомили про відчуття спокою, зняття стресу і навіть особистісного зростання, а один із них назвав гру своєрідною "формою медитації".

Ігри з відкритим світом вирізняються великим, мінімально обмеженим оточенням, що дає змогу гравцям досліджувати різноманітні ландшафти, розкривати секрети і брати участь у самостійному ігровому процесі. На відміну від більш структурованих видів цифрових дозвілля, таких як соціальні мережі, які вчені вже пов'язували з проблемами психічного здоров'я, ці ігри сприяють емоційному розвантаженню та розумовому відволіканню, вважають автори. Автономність і занурення в гру, пропоновані такими розвагами, мабуть, і є ключовими факторами їхнього позитивного впливу на психічне здоров'я.

Під час дослідження було проведено 609 опитувань і 32 інтерв'ю. Учасники відзначили почуття задоволення, розслаблення і можливість "відключитися" від повсякденних турбот. Ці переваги, на думку дослідників, роблять ігри з відкритим світом унікальним інструментом для емоційної та психологічної підтримки. Розробники, можливо, також знайдуть користь у цих дослідженнях і зможуть розробляти майбутні ігри з урахуванням психічних переваг, сподіваються вчені.

Технологічний прогрес значно підвищив складність ігор з відкритим світом, пропонуючи гравцям практично друге життя в багато деталізованому віртуальному середовищі. Такі ігри дають змогу гравцям виконувати місії у своєму власному темпі, заохочуючи експерименти та відкриття без жорстких термінів і обмежень, що ще більше сприяє відсутності стресу в процесі проходження.

Це дослідження узгоджується з ширшими дослідженнями, проведеними раніше, які пов'язують помірну гру у відеоігри зі зниженням стресу та підвищенням задоволеності від життя загалом. Незважаючи на обережність щодо надмірного захоплення іграми, потенціал такого досвіду як доповнення до терапевтичних практик може прокласти шлях для незвичайних і ефективних втручань у психічне здоров'я тих, хто цього потребує.

