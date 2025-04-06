Геймер подав до суду на виробника ігор після того, як отримав 4800 віртуальних ляпасів

Геймер із Китаю подав до суду на ігрову компанію, стверджуючи, що страждає на депресію після того, як його фактично вдарили понад 4800 разів ігровими предметами під час проходження багатокористувацької гри Three Kingdoms Kill Online.

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Про це пише South China Morning Post.

Чоловік, який використовує псевдонім Qiaoben, грає в дану онлайн-гру, дії якої відбуваються в епоху Троєцарства (220-265 рр.), упродовж 15 років і досяг у ній певного авторитету й навичок.

При цьому геймер виявив, що після кожної перемоги його супротивники кидали в його аватар віртуальні яйця та солом'яні сандалі, таким чином виплескуючи своє розчарування після поразки, одночасно натякаючи на ляпаси.

Судячи з кількості зіграних ігор, підрахував геймер, за останні шість місяців його "вдарили" понад 4800 разів. В одній з останніх ігор отриманий віртуальний "ляпас" тривав понад півтори хвилини.

Гравець заявив, що його самооцінка страждає, оскільки всі гравці бачили ці ляпаси, і він впадає в депресію.

Зазначається, що яйця та солом'яні сандалі можна отримати безкоштовно, виконуючи внутрішньоігрові завдання, або ж придбати за мінімальну ціну. Водночас у своєму позові гравець стверджує, що виробник заохочує користувачів кидати один в одного "образливі" предмети, отримуючи прибуток від продажів.

Видання зазначає, що багато гравців діляться в соціальних мережах своїм досвідом використання внутрішньоігрових предметів як дій у відповідь. Наприклад кидання віртуальних яєць в опонента, як стверджується, допомагає тим, хто програв, "зберегти обличчя".

Представник компанії зі свого боку пояснив, що ці предмети є частиною гри, однак після скарг буде введено обмеження на їхнє використання.

Нагадаємо, шутер Counter-Strike 2 побив рекорд відвідуваності. Гра досягла позначки в 1 824 989 гравців, які одночасно перебували онлайн.

Також Фокус писав, що чотири різні моделі штучного інтелекту зіграли в Super Mario. Найгірше гра далася Gemini і GPT.