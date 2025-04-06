Геймер подал в суд на производителя игр после того, как получил 4800 виртуальных пощечин

Геймер из Китая подал в суд на игровую компанию, утверждая, что страдает депрессией после того, как его фактически ударили более 4800 раз игровыми предметами во время прохождения многопользовательской игры Three Kingdoms Kill Online.

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Об этом пишет South China Morning Post.

Мужчина, использующий псевдоним Qiaoben, играет в данную онлайн-игру, действия которой происходит в эпоху Троецарствия (220–265 гг.), на протяжении 15 лет и достиг в ней определенного авторитета и навыков.

При этом геймер обнаружил, что после каждой победы его противники бросали в его аватар виртуальные яйца и соломенные сандалии, таким образом выплескивая свое разочарование после поражения, одновременно намекая на пощечины.

Судя по количеству сыгранных игр, подсчитал геймер, за последние шесть месяцев его "ударили" более 4800 раз. В одной из последних игр полученная виртуальная "пощечина" длилась более полутора минут.

Игрок заявил, что его самооценка страдает, поскольку все игроки видели эти пощечины, и он впадает в депрессию.

Отмечается, что яйца и соломенные сандалии можно получить бесплатно, выполняя внутриигровые задания, или же приобрести за минимальную цену. При этом в своем иске игрок утверждает, что производитель поощряет пользователей бросать друг в друга "оскорбительные" предметы, получая прибыль от продаж.

Издание отмечает, что многие игроки делятся в социальных сетях своим опытом использования внутриигровых предметов в качестве ответных действий. К примеру бросание виртуальных яиц в оппонента, как утверждается, помогает проигравшим "сохранить лицо".

Представитель компании в свою очередь объяснил, что данные предметы являются частью игры, однако после жалоб будут введены ограничения на их использование.

Напомним, шутер Counter-Strike 2 побил рекорд посещаемости. Игра достигла отметки в 1 824 989 игроков, которые одновременно находились онлайн.

Также Фокус писал, что четыре различных модели искусственного интеллекта сыграли в Super Mario. Хуже всего игра далась Gemini и GPT.