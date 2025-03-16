По неизвестным причинам: Counter-Strike 2 снова побил рекорд по количеству игроков онлайн (фото)

СМИ убеждены, что вероятными причинами увеличения аудитории является не только рост стоимости цен на скины и предметы, но и возможное усиление борьбы против использования читов со стороны Valve.

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Известный шутер от первого лица Counter-Strike 2 продолжил бить рекорды по посещаемости игроков, который по состоянию на воскресенье 15 марта достиг отметки 1,824,989 игроков, которые одновременно находились онлайн. Об этом пишет профильный портал GameRant.

Журналисты пишут, что предыдущий зафиксированный рекорд был почти на 30 тыс. пользователей меньше. Как и в прошлый раз, новый рекорд продолжает оставаться неожиданностью, ведь в течение нескольких последних месяцев разработчики не объявляли о выпуске патчей или обновлений.

В Counter-Strike 2 на Steam 15 марта одновременно играли почти 1,83 млн человек (фото: скриншот)

"В то время как режим Counter-Strike 2 Premier вошел во второй сезон с января, за последнее время не было ни одного крупного события, которое бы привлекло в игру одновременно такое количество людей. Похоже, резкий рост количества игроков связан просто с ее постоянной популярностью и постоянным ростом рынком скинов и других предметов коллекционирования, которые в первую очередь помогают укрепить доминирование Counter-Strike 2 в Steam", — говорится в статье.

СМИ добавляет, что дополнительными причинами роста популярности стало ужесточением политики блокировки игроков за читерство. Так, после обнаруженного бага в системе Armor Pass, те игроки, которые применяли сторонние или консольные читы, получали бан сроком на год.

"Читерство всегда вызывает серьезное беспокойство в таких сериях игр как Counter-Strike. Поэтому разработчики начали активнее бороться с этим явлением, что и могло побудить больше людей вернуться к игре. Несмотря на то, что эти исправления [с системой Aromor Pass] уже доступны уже несколько месяцев, поэтому они, вероятно, не являются единственной причиной недавнего роста ежедневного количества игроков", — пишут журналисты.

Ранее сообщалось, что украинская киберкоманда NAVI победила в первом турнире по Counter-Strike 2. Тогда победители получили $500 тыс., а также путевки на BLAST Premier World Final и Esports World Cup 2024.

Впоследствии стало известно, что в феврале 2025 Counter-Strike 2 внезапно побил рекорд посещаемости. Тогда тоже основные причины резкого скачка не были понятными.