S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вже окупилася — за нею хочуть зробити серіал для Netflix

Власник GSC Game World Максим Кріппа заявив, що гра стала комерційним успіхом і в планах розробників — випустити до неї два доповнення.

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Максим Кріппа, власник готелю "Україна", української кіберспортивної команди NAVI та GSC Game World розповів про плани на гру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Про це пише Forbes.

Трейлер гри "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля"

Максим Кріппа не розкрив цифри, які не називалися офіційно, але висловив задоволення релізом гри та прибутками. Підприємець називає S.T.A.L.K.E.R. 2 комерційним успіхом, величезним культурним досягненням та символом української творчості й стійкості.

Кріппа відзначив велику роль у створенні гри Марії та Євгена Григоровичів, які займалися організаційними та операційними процесами, а також були творчими директорами продукту. Під час розробки, епідемії COVID та війни штат GSC зріс у сім разів за його словами.

"Над грою працюють близько 470 людей. Приблизно 200 з них — це співробітники, які працюють у різних країнах світу, ще близько 270 залишаються в Україні, попри всі виклики, з якими доводиться стикатися через війну. Коли я прийшов у компанію у 2020 році, команда складалася із 65 людей", — каже Максим Кріппа.

Не називаючи суму, Кріппа підтвердив, що розробка S.T.A.L.K.E.R. 2 коштувала десятки мільйонів доларів. Основним ринком для гри наразі є США. Зараз гра вже "вийшла в плюс".

"Ми вже продали достатньо, щоб вивести проєкт у прибуток. Перед релізом команда працювала майже 24/7. Вона жила цим проєктом, особливо на тлі війни. Хотілося подарувати країні надію та гордість, показати усім, що українці можуть робити проєкти такого високого рівня", — заявив Кріппа та розповів, що GSC орієнтувався на колег із Польщі, студії CD Projekt RED, яка створила хітові ігри "Відьмак" та "Кіберпанк 2077". "Відьмак" став національною гордістю Польщі.

Щодо серіалу у команди S.T.A.L.K.E.R. 2 теж є такі плани.

"Мені б хотілося, щоб ми отримали серіал на Netflix. Певні переговори наразі ведуться, але питання ще не вирішене", — скромно сказав Кріппа.

Також він анонсував два доповнення (DLC) для S.T.A.L.K.E.R. 2 та мультиплеер. На його думку, гра має великий потенціал.

"Думаємо, що нам вдасться досягти, а можливо, і перевищити навіть найсміливіші форекасти", — сказав він.

Трейлер гри "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля"

Максим Кріппа також розповів про долю GSC Game World та зміну власника. У 2011 році Сергій Григорович закрив компанію та "вийшов на пенсію", виробництво "S.T.A.L.K.E.R. 2" призупинили. У 2018-му Сергій та Євген Григоровичі відродили проєкт. До 2020 року Сергій Григорович фінансував розробку власним коштом, але цього не вистачало. Після входження у власність компанії у 2020 році фінансування відбувалося коштом Кріппи. На цьому етапі Сергій Григорович не брав активної участі в розробці, наразі він не має акцій компанії, але за угодою отримує деякий процент.

"До Сергія Григоровича я ставлюся з великою повагою: він створив компанію і взагалі придумав франшизу Stalker. Без трилогії, яку він зробив, нічого б не було. Для мене він унікальна людина, легенда. Дуже радий, що ми змогли зробити гру, яка стала достойним продовженням проєктів, у яких Сергій безпосередньо брав участь", — зазначив бізнесмен.

Зараз Максим Кріппа володіє 82% GSC Game World. Решта 18% знаходяться у власності Євгена Григоровича, який є CEO та Head of Game Direction компанії. У 2018 році Кріппа придбав команду NAVI в Олександра Кохановського, який і познайомив його з Сергієм Григоровичем. Знайомство з рештою призвело до придбання компанії.

Про що гра "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля"

За сюжетом "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl" головний герой-сталкер на прізвисько Скіф має повернутись у Зону та зарядити у її "серці" таємничий артефакт. Потроху гравець дізнається, що в Зоні відбувається нова військова операція, і протистояти йому доведеться не тільки монстрам, а й місцевим бандитам, іншим сталкерам та військовим.

Кадр з гри "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" Фото: epicgames.com

Нагадаємо, після виходу гри стало відомо, що український актор Григорій Бакланов, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша", озвучив одразу 23 персонажів у грі "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля".