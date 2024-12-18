S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl уже окупилась — по ней хотят сделать сериал для Netflix

Владелец GSC Game World Максим Криппа заявил, что игра стала коммерческим успехом и в планах разработчиков — выпустить к ней два дополнения.

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Максим Криппа, владелец отеля "Украина", украинской киберспортивной команды NAVI и GSC Game World рассказал о планах на игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Об этом пишет Forbes.

Трейлер игры "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля"

Максим Криппа не раскрыл цифры, которые не назывались официально, но выразил удовлетворение релизом игры и прибылью. Предприниматель называет S.T.A.L.K.E.R. 2 коммерческим успехом, огромным культурным достижением и символом украинского творчества и стойкости.

Криппа отметил большую роль в создании игры Марии и Евгения Григоровичей, которые занимались организационными и операционными процессами, а также были творческими директорами продукта. Во время разработки, эпидемии COVID и войны штат GSC вырос в семь раз по его словам.

"Над игрой работает около 470 человек. Примерно 200 из них — это сотрудники, которые работают в разных странах мира, еще около 270 остаются в Украине, несмотря на все вызовы, с которыми приходится сталкиваться из-за войны. Когда я пришел в компанию в 2020 году, команда состояла из 65 человек", — говорит Максим Криппа.

Не называя сумму, Криппа подтвердил, что разработка S.T.A.L.K.E.R. 2 стоила десятки миллионов долларов. Основным рынком для игры на данный момент является США. Сейчас игра уже "вышла в плюс".

"Мы уже продали достаточно, чтобы вывести проект в прибыль. Перед релизом команда работала почти 24/7. Она жила этим проектом, особенно на фоне войны. Хотелось подарить стране надежду и гордость, показать всем, что украинцы могут делать проекты такого высокого уровня", — заявил Криппа и рассказал, что GSC ориентировался на коллег из Польши, студии CD Projekt RED, которая создала хитовые игры "Ведьмак" и "Киберпанк 2077". "Ведьмак" стал национальной гордостью Польши.

Относительно сериала у команды S.T.A.L.K.E.R. 2 тоже есть такие планы.

"Мне бы хотелось, чтобы мы получили сериал на Netflix. Определенные переговоры сейчас ведутся, но вопрос еще не решен", — скромно сказал Криппа.

Также он анонсировал два дополнения (DLC) для S.T.A.L.K.E.R. 2 и мультиплеер. По его мнению, игра имеет большой потенциал.

"Думаем, что нам удастся достичь, а возможно, и превысить даже самые смелые форекасты", — сказал он.

Трейлер игры "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля"

Максим Криппа также рассказал о судьбе GSC Game World и смене владельца. В 2011 году Сергей Григорович закрыл компанию и "вышел на пенсию", производство "S.T.A.L.K.E.R. 2" приостановили. В 2018-м Сергей и Евгений Григоровичи возродили проект. До 2020 года Сергей Григорьевич финансировал разработку за свой счет, но этого не хватало. После вхождения в собственность компании в 2020 году финансирование происходило за счет Криппы. На этом этапе Сергей Григорьевич не принимал активного участия в разработке, пока он не имеет акций компании, но по договору получает некоторый процент.

"К Сергею Григорьевичу я отношусь с большим уважением: он создал компанию и вообще придумал франшизу Stalker. Без трилогии, которую он сделал, ничего бы не было. Для меня он уникальный человек, легенда. Очень рад, что мы смогли сделать игру, которая стала достойным продолжением проектов, в которых Сергей непосредственно участвовал", — отметил бизнесмен.

Сейчас Максим Криппа владеет 82% GSC Game World. Остальные 18% находятся в собственности Евгения Григоровича, который является CEO и Head of Game Direction компании. В 2018 году Криппа приобрел команду NAVI у Александра Кохановского, который и познакомил его с Сергеем Григоровичем. Знакомство с остальными привело к приобретению компании.

О чем игра "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля"

По сюжету "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl" главный герой-сталкер по прозвищу Скиф должен вернуться в Зону и зарядить в ее "сердце" таинственный артефакт. Понемногу игрок узнает, что в Зоне происходит новая военная операция, и противостоять ему придется не только монстрам, но и местным бандитам, другим сталкерам и военным.

Кадр из игры "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" Фото: epicgames.com

Напомним, после выхода игры стало известно, что украинский актер Григорий Бакланов, звезда сериала "Поймать Кайдаша", озвучил сразу 23 персонажей в игре "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля".