Не пустая трата времени: ученые назвали положительный эффект от игры в некоторые видеоигры

Некоторые люди до сих пор считают, что проведение времени за компьютерными играми это пустая и вредная для здоровья трата времени. Стремясь переубедить их, ученые нашли в одной из их категорий серьезное положительное влияние на наше психическое состояние.

Недавнее исследование ученых выявило явную пользу видеоигр с открытым миром для психического здоровья играющих в них людей. В исследовании, проведенном Имперским колледжем Лондона и Университетом Граца, приняли участие более 600 аспирантов, которые изучали свои впечатления от таких масштабных игр, как The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Оказалось, что несмотря на стереотип о трате времени без пользы, компьютерные игры имеют ряд преимуществ для нашего организма, пишет ScienceAlert.

Результаты исследования, опубликованного в журнале Journal of Medical Internet Research и проведенного под руководством Айлин Анто из Имперского колледжа Лондона, показали, что игры с открытым миром могут способствовать релаксации, когнитивному эскапизму и улучшению общего самочувствия играющих. Участники сообщили об ощущениях спокойствия, снятия стресса и даже личностного роста, а один из них назвал игру своеобразной "формой медитации".

Игры с открытым миром отличаются обширным, минимально ограниченным окружением, позволяющим игрокам исследовать разнообразные ландшафты, раскрывать секреты и участвовать в самостоятельном игровом процессе. В отличие от более структурированных видов цифровых досугов, таких как социальные сети, которые ученые уже связывали с проблемами психического здоровья, эти игры способствуют эмоциональной разгрузке и умственному отвлечению, считают авторы. Автономность и погружение в игру, предлагаемые такими развлечениями, по-видимому, и являются ключевыми факторами их положительного влияния на психическое здоровье.

В ходе исследования было проведено 609 опросов и 32 интервью. Участники отметили чувство удовлетворения, расслабления и возможность "отключиться" от повседневных забот. Эти преимущества, по мнению исследователей, делают игры с открытым миром уникальным инструментом для эмоциональной и психологической поддержки. Разработчики, возможно, также найдут пользу в этих исследованиях и смогут разрабатывать будущие игры с учетом психических преимуществ, надеются ученые.

Технологический прогресс значительно повысил сложность игр с открытым миром, предлагая игрокам практически вторую жизнь в богато детализированной виртуальной среде. Такие игры позволяют игрокам выполнять миссии в своем собственном темпе, поощряя эксперименты и открытия без жестких сроков и ограничений, что еще больше способствует отсутствию стресса в процессе прохождения.

Это исследование согласуется с более широкими исследованиями, проведенными ранее и связывающими умеренную игру в видеоигры со снижением стресса и повышением удовлетворенности от жизни в целом. Несмотря на осторожность в отношении чрезмерного увлечения играми, потенциал такого опыта в качестве дополнения к терапевтическим практикам может проложить путь для необычных и эффективных вмешательств в психическое здоровье нуждающихся.

