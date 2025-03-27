Началась весенняя распродажа в Epic Games Store: скидки на игры достигают 93%

Распродажа началась 26 марта и будет продолжаться до 9 апреля. Со скидками можно приобрести много культовых игр, в том числе The Witcher 3 или Grand Theft Auto.

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В Epic Games Store началась большая весенняя распродажа. Это хорошая возможность приобрести игры, о которых давно мечтали. В магазине скидки достигают 93%. Как сообщила компания, скидки будут действовать более двух недель — с 26 марта по 9 апреля. Фокус подготовил список интересных проектов, на которые стоит обратить внимание.

Так, в списке со скидками есть много популярных игр, которые часто встречаются на распродажах, таких как The Witcher 3, Hogwarts Legacy, Grand Theft Auto, продукты серии Assassin's Creed, а также Star Wars.

Среди игр, которые стоит приобрести:

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl . Украинская ролевая видеоигра в жанре постапокалиптического шутера от первого лица, выпущенная в конце прошлого года и разработанная компанией GSC Game World. Ее цена составляет 1189 гривен вместо 1399 гривен;

. Украинская ролевая видеоигра в жанре постапокалиптического шутера от первого лица, выпущенная в конце прошлого года и разработанная компанией GSC Game World. Ее цена составляет 1189 гривен вместо 1399 гривен; God of War Ragnarök . Видеоигра в жанре приключенческого боевика, разработанная студией Santa Monica Studio и издана Sony Interactive Entertainment. Выпущена 9 ноября 2022 года. Ее цена составляет 1360 гривен вместо 1699 гривен;

. Видеоигра в жанре приключенческого боевика, разработанная студией Santa Monica Studio и издана Sony Interactive Entertainment. Выпущена 9 ноября 2022 года. Ее цена составляет 1360 гривен вместо 1699 гривен; Mount & Blade II: Bannerlord . Видеоигра в жанре ролевого боевика с открытым миром и элементами стратегии, разворачивающаяся в средневековом сеттинге, разработанная турецкой компанией TaleWorlds Entertainment. Ее цена составляет 510 гривен вместо 849 гривен;

. Видеоигра в жанре ролевого боевика с открытым миром и элементами стратегии, разворачивающаяся в средневековом сеттинге, разработанная турецкой компанией TaleWorlds Entertainment. Ее цена составляет 510 гривен вместо 849 гривен; Spider-Man Miles Morales . Игра создана студией Insomniac Games при поддержке Marvel и адаптирована для ПК компанией Nixxes Software. Ее цена составляет 750 гривен вместо 1499 гривен;

. Игра создана студией Insomniac Games при поддержке Marvel и адаптирована для ПК компанией Nixxes Software. Ее цена составляет 750 гривен вместо 1499 гривен; Death Stranding Director's Cut . Видеоигра в жанре action с открытым миром, созданная студией Kojima Productions. Ее цена составляет 605 гривен вместо 1209 гривен;

. Видеоигра в жанре action с открытым миром, созданная студией Kojima Productions. Ее цена составляет 605 гривен вместо 1209 гривен; Dying Light 2 Stay Human — Reloaded Edition . Видеоигра в жанре survival horror и ролевого боевика от первого лица с открытым миром, разрабатываемая и издаваемая польской компанией Techland. Ее цена составляет 297 гривен вместо 899 гривен;

. Видеоигра в жанре survival horror и ролевого боевика от первого лица с открытым миром, разрабатываемая и издаваемая польской компанией Techland. Ее цена составляет 297 гривен вместо 899 гривен; Tom Clancy's The Division 2. Ролевая многопользовательская игра, разработанная Massive Entertainment и выпущенная компанией Ubisoft, является сиквелом к Tom Clancy's The Division. Ее цена составляет 163 гривны вместо 649 гривен;

В магазине также есть много других игр со скидками от 60% до 80%.

Стоит напомнить, что недавно Counter-Strike 2 снова побил рекорд по количеству игроков онлайн. 15 марта он достиг отметки 1 824 989 игроков.

Также Фокус писал о том, что Warner Bros закрыла разработку видеоигры Wonder Woman. Больше внимания студия хочет уделить существующим проектам.